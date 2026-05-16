Merc u slobodnom padu: AfD pobegao CDU-u na sedam procenata razlike

AfD prema novoj anketi instituta „Insa“ za „Bild am Sonntag“ sada ima rekordnih 29 odsto podrške i vodi sa sedam procenata prednosti ispred CDU/CSU kancelara Fridriha Merca, koji je pao na 22 odsto.

SPD je pao na 12 procenata, dok su Zeleni sa 14 odsto prestigli socijaldemokrate. Levica ima 10 procenata, a FDP i BSW sa po tri odsto ostaju ispod izbornog praga.

CDU/CSU i SPD zajedno sada imaju svega 34 odsto podrške, iako su na izborima 2025. osvojili gotovo 45 procenata glasova.

Politički savetnik AfD-a Filip Gašpar izjavio je da anketa pokazuje ubrzan raspad podrške vladajućim partijama.

„AfD je danas jedina velika stranka koja raste, dok CDU i SPD iz nedelje u nedelju gube podršku građana. Sedam procenata razlike pokazuje da sve više Nemaca odbacuje politiku Fridriha Merca i vladajuće koalicije. AfD više nije protestni fenomen, već glavna politička snaga u Nemačkoj“, rekao je Gašpar.

Autor: S.M.