AfD sve jači, Fridrih Merc na istorijskom minimumu

AfD prema novoj YouGov anketi raste na 28 odsto podrške i sada ima šest procenata prednosti ispred CDU/CSU, koji je pao na 22 odsto, što je najlošiji rezultat od 2021. godine.

Istovremeno, poverenje u nemačku vladu nastavlja da pada. Čak 82 odsto građana nezadovoljno je radom koalicije, dok samo 15 odsto pozitivno ocenjuje rad kancelara Fridriha Merca, što je pet procenata manje nego u aprilu. Čak 81 odsto ispitanika smatra da Merc radi loš posao.

Sve manje birača podržava i politiku odbijanja saradnje sa AfD-om.

Filip Gašpar, politički savetnik AfD-a, izjavio je za Pink:

„Ovi brojevi pokazuju da se politička situacija u Nemačkoj dramatično menja. AfD sa 28 odsto ima najbolji rezultat do sada, dok CDU/CSU beleži najlošiji rezultat u skoro pet godina. Građani očigledno više nemaju poverenja u vladu, što potvrđuje i činjenica da je čak 82 odsto ljudi nezadovoljno radom koalicije, dok kancelar Fridrih Merc ima veoma slabu podršku građana.

Sve više ljudi odbacuje i politiku izolacije AfD-a, jer vide da ignorisanje miliona birača ne može biti demokratsko rešenje. Ljudi su umorni od iste politike i zato podrška AfD-u nastavlja da raste“

