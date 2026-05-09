AfD uvjerljivo vodi – vladajuća koalicija nastavlja da gubi podršku

Prema novoj anketi instituta INSA, AfD ostaje najjača politička snaga u Nemačkoj sa 28 odsto podrške. CDU/CSU kancelara Fridriha Merca pala je na 23 odsto, što je najslabiji rezultat za Uniju u više od četiri godine.

SPD takođe gubi podršku i sada je na 13 odsto, tako da vladajuća koalicija CDU/CSU i SPD zajedno ima samo 36 odsto glasova.

Istovremeno, AfD nastavlja da raste u saveznim pokrajinama. U Severnoj Rajni-Vestfaliji, stranka je dostigla 17 odsto podrške, što je više nego tri puta više nego na izborima 2022. godine.

Filip Gašpar, politički savetnik AfD-a, rekao je za Pink:

„Činjenica da su CDU/CSU i SPD izgubile skoro petinu svojih birača od saveznih izbora 2025. godine pokazuje koliko je veliko nezadovoljstvo građana. Ako se ovaj trend nastavi, Nemačka će se suočiti sa velikom promenom u političkom odnosu snaga. Građani sve više odbacuju politiku starih stranaka, a pokušaji ignorisanja AfD-a samo dodatno povećavaju nepoverenje u politički establišment. Sve je jasnije da bez AfD-a neće biti moguće formirati stabilnu većinu u budućnosti.“

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag



AfD: 28%

Union: 23% (-1)

SPD: 13% (-1)

GRÜNE: 13%

LINKE: 11%

BSW: 3%

FDP: 3%

Sonstige: 6% (+2)



Änderungen zur letzten Umfrage vom 02. Mai 2026



Verlauf: https://t.co/f9MV7iZ8iJ#btw29 pic.twitter.com/lwS03kOlQ9 — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) 09. мај 2026.

Autor: S.M.