Tramp i Si postigli istorijski sporazum o strateškoj stabilnosti i ekonomskom reciprocitetu

Prva poseta američkog predsednika Donalda J. Trampa Narodnoj Republici Kini od 2017. godine kulminirala je nizom bilateralnih sporazuma koji bi mogli suštinski da redefinišu arhitekturu globalne bezbednosti i trgovine.

U svetu koji se suočava sa sve većom nepredvidivošću, lideri dve najveće svetske ekonomije postigli su konsenzus koji favorizuje stratešku stabilnost i ekonomski reciprocitet iznad konfrontacije.U sferi visoke politike i međunarodne bezbednosti, sastanak u Pekingu doneo je neočekivano visok stepen usaglašenosti. Trump i Xi su potvrdili zajednički imperativ: denuklearizaciju Severne Koreje, čime su poslali snažnu poruku regionalne kohezije.

Posebno značajan pomak napravljen je po pitanju Bliskog istoka. Lideri su se složili da Iranu ne sme biti dozvoljeno posedovanje nuklearnog naoružanja, uz striktan zahtev za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Naglašeno je da nijedna država ili organizacija ne može uzurpirati pravo na slobodnu plovidbu niti nametati jednostrane putarine u ovom kritičnom pomorskom prolazu, što je direktan doprinos globalnoj energetskoj bezbednosti.

Kao potvrda novog poglavlja u odnosima, predsednik Trump je uputio zvaničan poziv predsedniku Xiju da poseti Vašington ove jeseni, dok su obe strane obećale uzajamnu podršku u organizaciji predstojećih samita G20 i APEC-a. mesto ad-hoc rešenja, lideri su odlučili da bilateralne odnose postave na čvrste institucionalne temelje. Formirana su dva ključna tela:Odbor za trgovinu SAD-Kina fokusiran na upravljanje razmenom robe koja ne spada u kategoriju bezbednosno osetljivih proizvoda.Odbor za investicije SAD-Kina forum na nivou vlada namenjen rešavanju investicionih sporova i optimizaciji kapitalnih tokova.

Ovi mehanizmi su dizajnirani da minimiziraju rizike i povećaju predvidljivost za globalna tržišta, čime se direktno utiče na poverenje investitora i potrošača. Ekonomski paket koji je predsednik Trump ispregovarao cilja na samu srž američke industrijske baze. Kina se obavezala na rešavanje problema u lancima snabdevanja kritičnim mineralima, uključujući itrijum, skandijum, neodimijum i indijum. Ovi elementi su od vitalnog značaja za modernu tehnologiju i nacionalnu odbranu, a Peking je pristao da ublaži restrikcije na opremu za njihovu preradu.

Jedna od najzvučnijih vesti je povratak američkog vazduhoplovstva na kinesko nebo. Peking je odobrio inicijalnu kupovinu 200 letelica kompanije Boeing, što je prva ovakva porudžbina od 2017. godine. Ovaj ugovor se tumači kao direktna pobeda za američki proizvodni sektor i visokokvalifikovanu radnu snagu. Za američki agrar, sporazum donosi konkretne brojke i dugoročnu izvesnost. Kina će u periodu od 2026. do 2028. godine kupovati američke poljoprivredne proizvode u vrednosti od najmanje 17 milijardi dolara godišnje.

Pored toga, otključano je tržište za američku govedinu kroz obnovu licenci za preko 400 objekata, uz istovremeni nastavak uvoza živine iz onih saveznih država koje su, prema podacima USDA, oslobođene rizika od ptičjeg gripa. Iako tenzije između dva diva verovatno nikada neće potpuno nestati, ovaj samit u Pekingu pokazuje da je pragmatična saradnja zasnovana na "fer-pleju" i nacionalnim interesima itekako moguća. Za radnike, farmere i industrijske lidere, ovi dogovori nisu samo diplomatski uspeh, već konkretna garancija ekonomskog prosperiteta u godinama koje dolaze.