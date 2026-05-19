Tramp o pucnjavi u San Dijegu: To je strašna situacija

Američki predsednik Donald Tramp opisao je pucnjavu u džamiji kalifornijskog islamskog kompleksa kao "strašnu situaciju", preneli su danas američki mediji.

"Dobio sam neke rane informacije, ali ćemo se vratiti i veoma pažljivo razmotriti situaciju", rekao je Tramp, prenosi Rojters.

Najmanje tri osobe, uključujući pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Dijegu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad su izvršila samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje.

Pre napada, policajci su već tražili jednog od tinejdžera, jer je njegova majka pozvala policiju zabrinuta da je njen sin samoubilački nastrojen i da je pobegao, a iz kuće su nestali oružje i njen automobil, saopšteno je iz policije.

Autor: Jovana Nerić