Si Đinping: Prijateljski i plodonosni razgovori sa Putinom

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je danas da je imao prijateljske i plodonosne razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, tokom kojih je naglašen visok nivo i priroda rusko-kineskih odnosa.

"Upravo sam imao detaljne, prijateljske i plodne razgovore sa predsednikom Putinom. Predsednik Putin već 25. put posećuje Kinu. To samo po sebi svedoči o visokom nivou i visokom karakteru kinesko-ruskih odnosa", rekao je Si Đinping u izjavi za medije, prenosi agencija RIA Novosti.

Si Đinping je kazao da odnosi između Kine i Rusije dostižu nove visine.

"Naši odnosi dostižu nove visine i s pravom se smatraju modelom odnosa između dve velike sile", istakao je Si Đinping.

Kineski predsednik je ocenio da Rusija i Kina daju značajan doprinos zaštiti međunarodne pravde.

"Naše zemlje... čvrsto su vođene duhom međusobnog poštovanja, jednakosti, pravednosti i pravde, i obostrano korisne saradnje, daju značajan doprinos očuvanju međunarodne pravde i izgradnji novog tipa međunarodnih odnosa", rekao je Si Đinping.

Prema njegovim rečima, Rusija i Kina predstavljaju model za odnose između dve velike sile i moraju biti strateško uporište jedna drugoj.

"Dve strane treba da prate trend modernog doba ka miru, razvoju, saradnji i obostranoj koristi i da teže kvalitetnijem razvoju odnosa između Kine i Rusije... Da jačaju visokokvalitetne političke interakcije i da budu strateško uporište jedna za drugu", kazao je Si Đinping, prenosi Kineska centralna televizija.

On je pozvao na jačanje političkog poverenja između Moskve i Pekinga, kao i na otvaranje novih horizonata u razvoju odnosa između dve zemlje.

Uprkos teškim spoljnim uslovima, trgovinski promet između Rusije i Kine povećan je za 20 odsto od početka godine i premašio je 200 milijardi dolara treću godinu zaredom, kazao je Si Đinping.

Dodao je da su se Rusija i Kina godinama pridržavale principa nesvrstavanja i nenapadanja trećih strana.

Si Đinping je rekao i da će Rusija i Kina odlučno braniti autoritet Ujedinjenih nacija, i da će se suprotstaviti bilo kakvim manifestacijama hegemonije.

"Kina i Rusija će odlučno pokazati osećaj dužnosti kao odgovorne svetske sile, podržati autoritet UN i međunarodne pravde i suprotstaviti se svim manifestacijama unilateralizma i hegemonije, kao i pokušajima vraćanja istorije unazad", kazao je Si Đinping.

On je upozorio da postoji opasnost od povratka u "svet džungle" na međunarodnoj sceni.

"Ovaj svet je potpuno nestabilan. Šteta koju izazivaju jednostrane akcije i hegemonija je neverovatna. Povratak zakonu džungle preti", rekao je Si Đinping u zajedničkoj izjavi sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Si Đinping je rekao i da poricanje rezultata Drugog svetskog rata i oživljavanje nacističke ideologije predstavlja provokaciju i da je neophodno "suprotstaviti se svim manifestacijama unilateralizma i hegemonije, pokušajima vraćanja istorije unazad, pre svega provokativnim akcijama usmerenim na poricanje rezultata Drugog svetskog rata, na vaskrsavanje znakova fašizma i militarizma".

Dodao je da bi Rusija i Kina trebalo bi da nastave da se međusobno podržavaju po pitanjima koja utiču na njihove osnovne interese.

"Važno je... da nastavimo čvrsto da podržavamo pitanja koja utiču na međusobne osnovne interese i brige, i da održavamo bliski strateški dijalog i kontakt", zaključio je Si Đinping.

Putin je juče stigao u zvaničnu posetu Kini a danas je sa Si Đinpingom razgovarao u Pekingu, nakon čega je usledio sastanak dveju delegacija.