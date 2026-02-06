Istog dana je pričao sa Trampom i sa Putinom i obojici držao lekcije!

Kineski predsednik Si Đinping u sredu je razgovarao s Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije i sa Donaldom Trampom, predednikom SAD, odvojeno, ali u istom danu.

S Rusom je pričao bliskije, videopozivom, da se gledaju u lice, ipak su oni vezani partnerstvom bez granica. S Trampom je razgovarao preko telefona.



Cang Hong, naučni saradnik na Institutu za ruske, istočnoevropske i srednjeazijske studije Kineske akademije društvenih nauka, u Global Times je naglasio:

"Dok se svet suočava s višestrukim previranjima i geopolitičkim rizicima, Kina u svojoj komunikaciji s dvema drugim velikim silama prenosi jasnu poruku međunarodnoj zajednici. Iako globalne teme zahtevaju široko učešće mnogih zemalja, Kina ispunjava svoje posebne odgovornosti i uticaj". Naučno ozbiljno. I u velikoj meri tačno, Kina kao gravitaciona tačka.

Zašto je to važno?

Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, nakon razgovora je rekao da je "glavni prioritet ruske spoljne politike unapređenje sveobuhvatnog strateškog partnerstva koordinacije za novu eru s Kinom".

Ponavljajući kinesku frazu "nova era", Peskov potvrđuje da je Moskva u vazalnom položaju u odnosu naPeking. Putin je, ako banalizujemo, saslušao šta mu je činiti ako želi da računa na kinesku podršku.

Kako je preneo Jurij Ušakov, Putinov savetnik, "naši pristupi odnosima sa SAD gotovo su identični, što se odražava, na primer, u našim procenama inicijative američkog predsednika o stvaranju Odbora za mir". Obe države su ga odbile.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio katalog tema koje su raspravili: trgovina, vojska, Tajvan, rat u Ukrajini, Iran, kineska kupovina gasa i nafte...

Dok Tramp u svojoj prostodušnosti tumači kako su njegovi "odnosi sa Sijem izuzetno dobri", kinesko saopštenje upozorava SAD da mora da "postupa oprezno po pitanju prodaje oružja Tajvanu".

Šta je šira slika?

Si Đinping je smenom vodećih generala smirio unutarašnju situaciju, a na noge su mu došli mnogi bivši američki saveznici, kanadski i britanski premijeri. Posledica američke politike koju profesor Stiven Valt naziva "predatorska hegemonija" zbog koje se saveznici okreću čak i Kini.

"Suočene s globalnim sporovima, uključujući evropska pitanja, divergencije u evropskim odnosima sa SAD, krizu u Ukrajini i razne probleme u Latinskoj Americi, sve strane, uključujući SAD i Rusiju, shvatile su da je konstruktivno rešavanje tih pitanja neodvojivo od učešća Kine i mora uključivati potpunu komunikaciju, razmene i dijalog s Kinom", zaključuje partijski "Global Times".

Autor: S.M.