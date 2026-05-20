DRAMA NA GRANICI SA BELORUSIJOM: Državni vrh hitno prebačen u podzemna skloništa, zatvoren vazdušni prostor! Građanima naređeno: BEŽITE U ZAKLONE!

Litvanski državni vrh, uključujući predsednika Gitanasa Nausedu i premijerku Ingu Ruginjene, hitno je evakuisan u podzemna skloništa nakon što je sumnjivi dron koji je doleteo sa teritorije Belorusije izazvao opštu uzbunu za vazdušnu opasnost. Ovaj incident je momentalno pokrenuo i hitnu NATO misiju vazdušnog patroliranja iznad Baltika.

Vanredno naređenje za evakuaciju izdato je i u samom parlamentu, odakle su poslanici i kompletno osoblje odmah sprovedeni na sigurno. Istovremeno, vojska je izdala dramatično upozorenje građanima glavnog grada Viljnusa i okoline da hitno potraže zaklon ili se upute na bezbedna mesta.

Radari uočili opasnost: Crveni alarm iznad prestonice

Velika drama počela je rano ujutru u sredu, kada su vojni radari registrovali sumnjivi signal koji je stigao iz pravca Belorusije. Letelica je najpre primećena u istočnim litvanskim okruzima Ignalina, Utena, Zarasaj i Švenčjonis, zbog čega je odmah proglašen žuti nivo opasnosti.

Međutim, situacija je prerasla u paniku kada je šef Nacionalnog centra za upravljanje krizama, Vilmantas Vitkauskas, potvrdio da je dron uočen i iznad samog regiona prestonice. To je automatski podiglo uzbunu na najviši, crveni nivo.

Vojni zvaničnici su naglasili da je ovaj incident veoma sličan onima koji su proteklih dana zabeleženi u susednoj Letoniji i Estoniji, ističući da je pokretanje sirena i borbenih aviona bilo jedina moguća mera predostrožnosti.

Potpuni kolaps: Zatvoreni aerodromi i železnica

Zbog proglašene neposredne vazdušne opasnosti došlo je do privremene paralize čitavog saobraćaja u zemlji:

Vazdušni prostor zatvoren: Nebo iznad aerodroma u Viljnusu bilo je potpuno blokirano sat vremena. Letovi na linijama SK744 i TK1407 hitno su preusmereni na aerodrom u glavnom gradu Letonije, Rigi.

Blokada železnice: Železnički saobraćaj je obustavljen u više delova zemlje, a putnici zatečeni na glavnoj stanici u Viljnusu hitno su evakuisani u podzemne bezbedne zone.

Nakon jednočasovne dramatične blokade i detaljnih provera, vazdušni prostor je ponovo otvoren, a ubrzo potom je normalizovan i železnički saobraćaj. Ipak, nadležne službe su upozorile građane i putnike da tokom celog dana mogu očekivati ogromna kašnjenja zbog jutarnjeg haosa.

Autor: D.S.