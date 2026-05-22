Evropska platforma za borbu protiv dezinformacija, EUvsDisinfo, ponovo je upozorila na intenziviranje koordinisane kampanje pro-kremaljskih medija čiji je cilj da se evropska energetska tranzicija predstavi kao siguran put u ekonomski sunovrat.

Prema analizi stručnjaka, ova propaganda ima jasan strateški zadatak: ubediti evropsku javnost da je povratak na ruske fosilne izvore ne samo neizbežan, već i obostrano koristan za sve učesnike.

Dezinformacione kampanje, koje se često plasiraju kroz medijske kanale izvan Evrope, a potom vešto šire putem društvenih mreža, kreiraju sliku o izolovanoj i ugroženoj evropskoj privredi koja navodno ne može opstati bez ruskog gasa i nafte. Glavna namera ovakvog narativa jeste destabilizacija javnog mnjenja, jer se kroz indukovani strah od energetske nesigurnosti vrši pritisak na građane da podrže ublažavanje ili potpuno ukidanje sankcija uvedenih Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Istovremeno, propagandni centri aktivno rade na eroziji poverenja u evropske institucije, predstavljajući njihove odluke kao neodgovorne poteze elita koje su kontinent dovele do ivice ambisa, pri čemu se potpuno zanemaruje činjenica da je Evropska unija drastično smanjila svoju zavisnost od ruskih energenata u odnosu na 2021. godinu.

Ruski medijski kanali uporno insistiraju na tezi o nezamenjivosti svojih resursa, pokušavajući da redefinišu geostratešku poziciju Moskve kao neophodnog partnera, a ne izvora nestabilnosti. Međutim, analize EUvsDisinfo ukazuju na ključnu činjenicu koju ovi mediji namerno prećutkuju, a to je da je Rusija godinama koristila energente kao efikasno geopolitičko oružje, dok je profit od prodaje fosilnih goriva direktno finansirao rusku vojnu mašineriju.

Suprotno tvrdnjama o ekonomskom samoubistvu kontinenta, trenutni podaci jasno pokazuju da je Evropa danas postala neuporedivo otpornija nego što je to bila 2022. godine. Kroz stratešku diversifikaciju dobavljača, pametno smanjenje potrošnje i ubrzani prelazak na čiste izvore energije, Evropska unija je uspela da izgradi strukturnu nezavisnost koja dugoročno eliminiše potrebu za uvozom iz Rusije. Platforma EUvsDisinfo naglašava da ovakvi dezinformacioni narativi nisu samo puka retorika, već psihološko sredstvo rata, kojim se kroz plasiranje pristrasnih i manipulatorskih vesti nastoji oslabiti evropsko jedinstvo u trenutku kada je strateško odvajanje od ruskih energetskih resursa postalo najvažniji bezbednosni prioritet kontinenta. Prepoznavanje ovakvih manipulacija ostaje prvi i najvažniji korak ka očuvanju energetske i političke suverenosti Evrope u budućnosti.