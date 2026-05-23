'LJUDI UMIRU VEOMA BRZO' Smrtonosna bolest se munjevito širi, jedna zemlja je uvela zabranu ulaska za OVE LJUDE

U ažuriranju objavljenom u petak, direktor SZO, Tedros Adhanom Gebrejesus je naveo da je rizik u širem regionu Afrike "visok", dok je globalni rizik i dalje "nizak". Reč je o retkoj vrsti ebole poznatoj kao "bundibugjo", za koju ne postoji dokazana vakcina i usmrtila je do sada oko trećinu zaraženih.

Do sada je epidemija, koja je uglavnom koncentrisana u DR Kongu, dovela do 177 sumnjivih smrtnih slučajeva i 750 sumnjivih slučajeva zaraze. Prema SZO, do sada su potvrđena 82 slučaja u DR Kongu, sa sedam potvrđenih smrtnih ishoda.

Razvoj vakcine

U međuvremenu, naučnici sa Univerziteta Oksford u Velikoj Britaniji razvijaju novu vakcinu koja bi mogla da bude spremna za klinička ispitivanja u naredna dva do tri meseca.

Vakcina se zasniva na istoj tehnologiji koja je korišćena za "astrazeneka" vakcinu protiv kovida-19, ali nema garancije da će biti efikasna dok ne prođe testiranja na životinjama i ljudima.

Prema saznanjima BBC-ja, testiranja na životinjama već su u toku u Oksfordu. Institut Serum iz Indije planira masovnu proizvodnju vakcine kada Oksford obezbedi medicinski materijal.

Posebna eksperimentalna vakcina protiv "bundibugjo soja" takođe je u razvoju, ali se očekuje da će biti potrebno šest do devet meseci da bude spremna za testiranje.

Situacija u regionu

U susednoj Ugandizabeležena su dva potvrđena slučaja ovog soja i jedan smrtni ishod. Prema SZO, situacija je tamo "stabilna", a oba slučaja su povezana sa putovanjima iz DR Konga.

Direktor SZO je rekao da je važno graditi poverenje u zajednicama, upozoravajući da nasilje i nesigurnost u ratom pogođenim delovima regiona otežavaju odgovor na epidemiju.

Takođe je istakao da su neki slučajevi zabeleženi u područjima pod kontrolom pobunjenika.

SZO je ranije proglasila vanrednu situaciju od međunarodnog značaja, ali je naglasila da to još nije nivo pandemije.



Nasilje i panika u pogođenim oblastima

U istočnom delu DR Konga, bes i strah među stanovništvom rastu. Nakon što su zdravstveni radnici odbili da predaju telo preminulog pacijenta zbog rizika od zaraze, rođaci su zapalili bolnicu u regionu.

Lokalni zvaničnik rekao je da su okupljeni bacali predmete i zapalili šatore koji su korišćeni kao odeljenja za karantin, dok je policija ispalila upozoravajuće hice da rastera masu.

Medicinsko osoblje u bolnici, koja se nalazi u blizini grada Bunija u provinciji Ituri, stavljeno je pod vojnu zaštitu.



Strah među stanovništvom

Stanovnici pogođenih oblasti kažu da je strah veoma izražen.

- Ebola nas je mučila - rekao je jedan vozač taksija iz Rvamparae za BBC.

- Plašim se jer ljudi umiru veoma brzo.

Drugi stanovnik naveo je da je strah "normalan kada postoji ovakva bolest".

SAD proširile zabranu putovanja zbog ebole i na nosioce zelene karte

Sjedinjene Američke Države su privremeno zabranile ulaz u zemlju zakonitim stalnim stanovnicima (nosiocima zelene karte) koji su boravili u Demokratskoj Republici Kongo, Ugandi ili Južnom Sudanu u prethodnih 21 dan, uz obrazloženje zabrinutosti zbog ebole.

Do sada su američki državljani, državljani SAD i nosioci zelene karte bili izuzeti iz ranije 30-dnevne zabrane povezane sa ebolom, ali je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio da je proširenje zabrane na nosioce zelene karte neophodno kako bi se sprečio ulazak virusa u zemlju.

- Primena ove mere na zakonite stalne stanovnike na ograničen vremenski period predstavlja balans između zaštite javnog zdravlja i upravljanja resursima u vanrednim situacijama - navodi se u saopštenju.

Američke mere i pravni okvir

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti je ovu naredbu prvobitno izdao u ponedeljak, pozivajući se na američki zakon o javnom zdravlju poznat kao "Član 42", koji omogućava federalnim zdravstvenim vlastima da zabrane ulazak migranata u zemlju radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti.

Nosioci zelene karte su u prošlosti uglavnom bili izuzeti iz ovakvih ograničenja. Tokom COVID-19 perioda, mere prema "Članu 42" nisu se odnosile na njih, kao ni različite ranije zabrane putovanja koje je uvodio predsednik Donald Tramp.

Autor: S.M.