'ĆAO, ĆAO' Tramp objavio AI snimak, u kojem čuvenog voditelja BACA U ĐUBRE

Dan nakon završetka emitovanja emisije "The Late Show" sa Stivenom Kolberom (Stephen Colbert), administracija američkog predsednika Donalda Trampa objavila je na službenim profilima Bele kuće video kreiran veštačkom inteligencijom.

Na snimku je prikazan predsednik Tramp kako na pozornici teatra Ed Salivan s leđa prilazi Kolberu, podiže ga i baca u kontejner, nakon čega izvodi svoj prepoznatljivi ples.

Snimak je objavljen uz opis: "Ćao-ćao".

Isti snimak Tramp je objavio i na svom zvaničnom profilu na mreži Truth Social.

Ukidanjem ove emisije, čija je poslednja epizoda prikazana u četvrtak, 21. maja, završen je Kolberov skoro jedanaestogodišnji angažman na mreži CBS. Umesto angažovanja novog voditelja, CBS će u tom terminu emitovati program "Comics Unleashed" Bajrona Alena.

Samo sat vremena nakon finalne epizode, Tramp je reagovao na mreži Truth Social porukom.

"Kolber je konačno gotov na CBS. Neverovatno je da je toliko dugo izdržao! Bez talenta, bez rejtinga, bez života. Bio je kao mrtva osoba. Mogli biste uzeti bilo koju osobu s ulice i bila bi bolja od ovog potpunog kretena. Hvala Bogu da je konačno otišao", napisao je Tramp.

Nešto kasnije Tramp je napisao kako Kolberov odlazak označava početak kraja "late-night" televizije, nazivajući preostale voditelje "netalentovanim, gadnim, preplaćenim, neduhovitim i veoma loše ocenjenim".

Iako je CBS još u julu 2025. godine gašenje emisije obrazložio isključivo finansijskim razlozima, odluka je donesena u trenucima kada je Paramount (matična kompanija CBS) čekao odobrenje Trampove administracije za spajanje s kompanijom Skydance.

Istovremeno, Kolber je bio poznat po oštrim kritikama na račun te iste administracije.

Ovo nije prvi Trampov sukob s televizijskim voditeljima. Zbog čestih prozivki godinama je u klinču i s Džimijem Kimelom, čija je emisija "Jimmy Kimmel Live!" na ABC u septembru 2025. godine bila privremeno suspendovana na nekoliko dana.

Autor: Iva Besarabić