AMERIKA NA NOGAMA! Tramp objavio nove NLO dosijee: Sadrže jezive audio-zapise posade 'APOLA 12' koja je prijavila MISTERIOZNE OBJEKTE dok je bila u svemiru!

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa objavila je novu seriju dosijea o neidentifikovanim letećim objektima (NLO), uključujući nove fotografije, dokumenta i dugo očekivanih 46 video-snimaka koje su tražili zakonodavci.

Dosijei su se pojavili na sajtu Ministarstva odbrane neposredno pre 8 ujutru po istočnom vremenu, sa jezivim audio-zapisima posade Apola 12, koja je prijavila misteriozne objekte dok su bili u svemiru.

Objava uključuje izveštaje o:

narandžastim svetlećim kuglama koje su kružile oko vojnog helikoptera

misterioznim "vatrenim loptama" koje su koje su dovele do vazdušnih istraga i potrage za česticama u Novom Meksiku

obaveštajna dokumenta koja opisuju neidentifikovane vazdušne pojave u blizini sovjetskog poligona za testiranje oružja

— Silvana (@Silvana71376830) 22. мај 2026.

Nedavno objavljena serija takođe sadrži dugo očekivanu kolekciju od 46 vojnih neidentifikovanim anomalnim pojavama (UAP) snimaka, poznatih i kao NLO, koje su prošlog meseca tražili zakonodavci od ministra odbrane Pita Hegseta.

Video-snimci prikazuju:

NLO u obliku Tik Tak bombona koje je pratila američka obalska straža

svetleće sfere koje jure kroz oblake iznad Avganistana

neidentifikovane podvodne objekte koji izranjaju iz okeana

više brzih UAP koji opsedaju vojne avione iznad Persijskog zaliva, Istočnog kineskog mora i ograničenog američkog vazdušnog prostora

U jednom od najeksplozivnijih zapisa pominje se da je američki F-16 navodno oborio UAP iznad jezera Huron raketom AIM-9X u februaru 2023, dok drugi opisuje objekte u obliku kugle koji su se pojavili blizu borbenih aviona tokom operacija na Bliskom istoku.

Na drugim snimcima zabeležene su:

neobične formacije NLO-a koji manevrišu iznad Irana

objekti u obliku cigare

sferne letelice sa "nepravilnim kretanjem"

misteriozne objekte viđene blizu podmornica pre nego što su uranjali i izranjali iz vode

Autor: D.Bošković