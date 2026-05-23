SVET NA KORAK OD ISTORIJSKOG DOGOVORA?! Marko Rubio potvrdio: Ostvaren napredak u sporu Vašingtona i Irana, uskoro VAŽNO SAOPŠTENJE!

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da je ostvaren određeni napredak u sporu između Vašingtona i Irana, kao i da bi Sjedinjene Američke Države u narednim danima mogle da imaju važne vesti tim povodom.

"Postignut je određeni napredak, čak i dok sada razgovaram sa vama radi se na tome. Postoji mogućnost da ćemo, bilo kasnije danas, sutra ili za nekoliko dana, imati nešto da saopštimo", rekao je Rubio novinarima tokom zvanične posete Nju Delhiju, prenosi Rojters.

Sa druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči obavio je telefonske razgovore sa šefovima diplomatija Iraka, Turske i Katara. On je tom prilikom obavestio iračkog kolegu Fuada Huseina da je u prethodnoj rundi pregovora između Teherana i Vašingtona ostvaren pomak, posebno kada je reč o novom pregovaračkom dokumentu.

Sagovornici su tokom ovih diplomatskih aktivnosti posebno istakli ključnu ulogu Pakistana u posredovanju i ocenili da Islamabad, uz učešće Katara, izuzetno doprinosi uspehu pregovora.

Teheran trenutno detaljno razmatra najnoviji američki predlog za mogući sporazum kojim bi bio okončan skoro tromesečni sukob koji je uzdrmao globalna energetska tržišta i doveo do oštrog rasta cena goriva u svetu.

Kako prenose izvori američke mreže CBS, ovaj predlog prosleđen je Iranu u sredu, uz oštro upozorenje Vašingtona da bi eventualno odbijanje ove, kako je navedeno, "konačne ponude" dovelo do hitnog nastavka vojnih napada.

Autor: D.S.