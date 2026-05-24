KRVAVI PIR U ENGLESKOJ: Napadači izleteli pred tinejdžera sa MAČETOM i unakazili ga

Šesnaestogodišnji dečak zadobio je teške rasekotine po licu i grudima nakon napada mačetom koji su izvela dvojica napadača na mopedu.

Policija je uputila apel javnosti za pomoć u identifikaciji osoba umešanih u ovaj incident, koji se dogodio u Dadliju, Engleska u subotu popodne.

Prema rečima policije, dečak je šetao ulicom Dankan Edvards Klous nešto pre 14 časova, kada su mu prišla dvojica muškaraca na mopedu. Oni su ga brutalno napali, a zatim pobegli sa lica mesta.

Mladić je prevezen u bolnicu gde je operisan, a na mestu događaja primećen je i helikopter hitne pomoći. On se i dalje nalazi u teškom, ali stabilnom stanju.

Policija Zapadnog Midlendsa saopštila je da je pribavila snimke sa nadzornih kamera i mobilnih telefona, ali traži dodatnu pomoć kako bi ušla u trag osumnjičenima i uhapsila ih. U subotu su u ovoj oblasti raspoređene i dodatne policijske patrole.

Detektiv inspektor Džo Devenport iz Jedinice za teške zločine izjavio je: "Ovo je bio užasan napad usred bela dana koji je lako mogao da se završi gubitkom života ovog dečaka. Od tada neumorno radimo kako bismo utvrdili šta se tačno dogodilo i ko je odgovoran, i apelujem na sve koji imaju bilo kakve informacije da nam se što pre jave."

Autor: Iva Besarabić