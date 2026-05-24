KREMLJ PODIGAO UBOJITO ORUŽJE: Moskva potvrdila da je Orešnikom gađana Ukrajina, Zapad u panici od rakete koja leti 10 puta brže od zvuka!

Ruska raketa Orešnik ponovo je u centru pažnje nakon što je Moskva potvrdila da je tokom noćnih napada na Ukrajinu koristila to oružje sposobno za nošenje nuklearnih bojevih glava. Ovaj potez i demonstracija moći odmah su izazvali oštre reakcije i zabrinutost francuskog predsednika Emanuela Makrona i zvaničnika Evropske unije.

Raketa Orešnik je balistička raketa srednjeg dometa za koju Moskva tvrdi da može da gađa ciljeve širom Evrope i da potpuno izbegne moderne sisteme protivvazdušne odbrane. Njena prva poznata upotreba zabeležena je tokom napada na ukrajinski grad Dnjepar 2024. godine, a od tada je ovo oružje postalo jedan od najpraćenijih sistema naoružanja Kremlja od kojeg zapadne sile opravdano strahuju.

Ruski predsednik Vladimir Putin opisao je Orešnik kao "najsavremenije" oružje sposobno da nosi više bojevih glava i da se kreće hipersoničnim brzinama. Rusija klasifikuje ovu raketu kao balistički sistem srednjeg dometa, što znači da može da pogađa ciljeve udaljene između 3.000 i 5.500 kilometara. Ruski vojni zvaničnici tvrde da bi mogao da gađa mete širom velikog dela Evrope, a beloruski lider Aleksandar Lukašenko izjavio je i da je raketa već raspoređena u savezničkoj Belorusiji.

Ruski zvaničnici naglašavaju da je raketa sposobna da nosi nuklearne bojeve glave, iako je u prvom poznatom napadu na Ukrajinu korišćena sa nenuklearnim ili lažnim bojevim glavama. Ipak, vojni analitičari veruju da bi Orešnik u budućnosti mogao da bude opremljen nuklearnim punjenjem. Vladimir Putin je tvrdio da udar rakete proizvodi ekstremnu toplotu i da može da uništi duboko zaštićene ciljeve, iako je prvi napad na Dnjepar izazvao relativno ograničenu vidljivu štetu, saopštile su ukrajinske vlasti.

Glavni razlog zašto ova raketa unosi nemir među zapadne odbrambene strukture jeste činjenica da ju je ekstremno teško presresti. Prema tvrdnjama Kremlja, Orešnik leti brzinom od oko 10 maha, odnosno približno deset puta brže od zvuka. Ruski zvaničnici navode da to praktično onemogućava sadašnje sisteme protivvazdušne odbrane da reaguju na vreme. Centar za strateške i međunarodne studije u okviru svog projekta "Missile Threat" navodi da ipak "nije neuobičajeno" da balističke rakete ili njihove bojeve glave pri ponovnom ulasku u atmosferu dostižu hipersonične brzine.

Ministarstvo odbrane SAD opisalo je Orešnik kao eksperimentalni sistem zasnovan na ruskoj raketi RS-26 Rubež, mobilnoj interkontinentalnoj balističkoj raketi koja se lansira sa kopna. Sa druge strane, Putin oštro insistira da nije reč samo o modernizaciji sovjetskog sistema, već o potpuno modernom oružju razvijenom nakon njegove direktne naredbe iz 2023. godine.

Autor: D.S.