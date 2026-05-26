OGLASIO SE TRAMP POSLE TRI SATA U BOLNICI! Predsednik Amerike hitno pregledan pred 80. rođendan, a evo šta kaže o svom zdravlju!

Američki predsednik Donald Tramp, koji sledećeg meseca puni 80 godina, izjavio je posle današnjeg tročasovnog pregleda u Nacionalnom vojnomedicinskom centru "Volter Rid" da je "sve proteklo savršeno", ali nije naveo nikakve detalje.

Ova poseta bolnici bila je Trampova treća u poslednjih 13 meseci, a u javnosti su se ponovo pokrenula pitanja o njegovom zdravstvenom stanju.

Šta kriju lekari?

Nedavne fotografije koje prikazuju misteriozni osip na predsednikovom vratu dodatno su pojačale spekulacije o njegovom zdravlju. Ovo dolazi nakon što su u julu prošle godine objavljene fotografije na kojima se vide otečeni članci i modrice na ruci koje su bile prekrivene šminkom, prenosi Rojters.

Lekar Bele kuće Šon Barbabela pokušao je da smiri javnost, rekavši da Tramp koristi uobičajenu kremu kao „preventivni tretman kože“ za lečenje osipa na vratu, ali odbio je da da detalje o tome koje se tačno stanje leči.

"Modrice su od rukovanja"

Nakon što su prošlog jula u javnost isplivale fotografije predsednikovih nogu i ruku, doktor Barbabela je tvrdio da su tegobe benigne i da nema dokaza o opasnoj dubokoj venskoj trombozi ili arterijskoj bolesti.

Tadašnja portparolka Bele kuće Karolina Livit pravdala je izgled predsednika pred novinarima, tvrdeći da je otok noge bio posledica „uobičajenog“ stanja vena, dok je za modrice na rukama dala bizarno objašnjenje – da su nastale kao posledica brojnih rukovanja.

Autor: D.S.