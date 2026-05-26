HANTAVIRUS STIGAO U EVROPU: Unutar stroge izolacije u Madridu potvrđen drugi slučaj zaraze sa 'ukletog kruzera'!

Ono od čega su evropski epidemiolozi strahovali i zvanično je potvrđeno u Madridu – opasni hantavirus, koji je izazvao globalni alarm na kruzeru „MV Hondius“, stigao je na tlo Evrope. Ministarstvo zdravlja Španije potvrdilo je da je još jedan njihov državljanin, evakuisan sa ovog broda, pozitivan na ovaj retki i opasni virus, piše američki CNN.

Ovo je već drugi zvanično potvrđeni slučaj zaraze u Španiji i Evropi koji se veže za ovu pomorsku dramu.

Stroga vojna izolacija i trka sa vremenom

Zaraženi pacijent se od 10. maja nalazio u karantinu u Centralnoj vojnoj bolnici „Gomez Ulja“ u Madridu, zajedno sa još 13 sunarodnika koji su delili sudbinu na pomenutom brodu.

Nakon što su stigli pozitivni rezultati testiranja, on je po hitnom postupku prebačen u specijalnu Jedinicu za izolaciju visokog nivoa (UATAN), gde se nalazi pod strogim nadzorom lekara specijalizovanih za tropske i retke bolesti.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je da broj potvrđenih slučajeva povezanih sa ovim kruzerom sada iznosi ukupno 11.

Evropa u pripravnosti: Čeka se istek 42 dana karantina



Zdravstvene vlasti u Španiji pokušavaju da umire javnost tvrdnjama da je rizik za opšte stanovništvo minimalan jer je pacijent već bio u izolaciji. Međutim, infektolozi upozoravaju da prava opasnost tek predstoji.

Masovni povratak u Evropu: Pored Španije gde su se putnici iskrcali na Kanarskim ostrvima, preostali članovi posade su pre samo nekoliko dana stigli u Roterdam (Holandija), gde se takođe nalaze u strogom karantinu.

Kritični prozor inkubacije: Budući da hantavirus ima dug period inkubacije (od tri do čak šest nedelja), evropski lekari su uveli obavezan nadzor nad svim putnicima u trajanju od najmanje 42 dana od dana iskrcavanja.

Lekari otvoreno priznaju da niko ne bi bio iznenađen ukoliko u narednim danima još evropskih putnika koji su trenutno u izolaciji širom kontinenta razvije simptome ove bolesti.

Autor: D.S.