PANIKA U MADRIDU! Sa kruzera evakuisan putnik pozitivan na opasni hantavirus: Hitno prebačen u specijalnu izolaciju!

Španski državljanin koji je evakuisan sa kruzera "MV Hondius" i koji se nalazio u izolaciji u bolnici u Madridu, testiran je pozitivno na hantavirus, saopštilo je u ponedeljak Ministarstvo zdravlja Španije, piše američki CNN.

Pacijent je jedan od 14 Španaca koji su boravili na ovom brodu, a koji se od 10. maja nalaze u karantinu u Centralnoj odbrambenoj bolnici "Gomez Ulla" u Madridu. Nadležni organi su saopštili da je reč o osobi koja je identifikovana kao bliski kontakt nakon što je aktiviran epidemiološki nadzor zbog izbijanja zaraze na pomenutom brodu.

Nakon što je slučaj potvrđen, pacijent je hitno prebačen u bolničku Jedinicu za izolaciju visokog nivoa (UATAN), gde će ostati pod specijalizovanim medicinskim nadzorom. Ovo je već drugi španski državljanin sa kruzera "Hondius" koji je pozitivan na ovaj opasni virus.

Ministarstvo smiruje javnost, dok traje trka sa vremenom

Ministarstvo zdravlja Španije pokušalo je da umiri javnost nakon ove potvrde, naglašavajući da je slučaj otkriven unutar već uspostavljenog sistema kontrole i izolacije. Zbog toga, kako navode, ovaj slučaj ne menja nivo rizika za opštu populaciju, niti utiče na trenutne epidemiološke mere koje su na snazi.

Zdravstvene vlasti u nekoliko zemalja već nedeljama vode žestoku trku sa vremenom kako bi ušle u trag svim kontaktima i obuzdale epidemiju hantavirusa, nakon što su tri putnika preminula pošto je brod "MV Hondius" u aprilu isplovio iz Argentine.

Evakuacija i iskrcavanje: Desetine putnika iskrcale su se krajem aprila na udaljenom ostrvu Sveta Jelena u Južnom Atlantiku.

Povratak kućama: Ostatak putnika napustio je brod u maju na španskim Kanarskim ostrvima, odakle su avionima prebačeni u svoje domovine.

Karantin za posadu: Preostali članovi posade kasnije su se iskrcali sa broda u Holandiji, gde ih takođe čeka višenedeljni karantin.

Kritični period inkubacije

Stručnjaci za infektivne bolesti upozorili su da se putnici koji su na brodu boravili od početka maja sada nalaze u kritičnom prozoru kada je najizglednije da će razviti simptome.

Prosečan period inkubacije za ovaj virus – odnosno vreme od infekcije do pojave prvih simptoma – iznosi oko tri nedelje. Međutim, može proći i do šest nedelja da se simptomi pojave, zbog čega većina zemalja prati zdravstveno stanje putnika najmanje 42 dana od trenutka kada su sišli sa broda.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, ovaj virus se obično povezuje sa glodarima, ali postoji sumnja da se na ovom brodu prenosio sa čoveka na čoveka. Reč je o retkoj bolesti koja u početku podseća na grip i izaziva umor, temperaturu, groznicu i bolove, ali tokom vremena može oštetiti srce, pluća ili bubrege, dovesti do otkazivanja organa i smrti.

Autor: D.S.