Poslednji evakuisani putnici sa kruzera na putu za aerodrom na Tenerifima

Poslednji od 22 putnika evakuisanih sa kruzera MV Hondius smešteni su u autobuse na putu do aerodroma Tenerife Jug, odakle će sa dva aviona otići za Holandiju, prenose danas španski mediji.

Evakuacija putnika sa broda na kojem je epidemija hantavirusa odnela tri života, skoro je završena.

Operacija bez presedana, u kojoj učestvuje 23 zemlje, koordinirana je sa Tenerifa na Kanarskim ostrvima, gde su se putnici iskrcali, a završiće se danas poslednjim letom za Holandiju.

Odatle će neki od putnika biti prebačeni u druge zemlje, uključujući šestoro koji su prvobitno trebali da lete za Australiju.

Prvi koji su otišli sa kruzera, rano u nedelju ujutru, bili su 14 španskih državljana koji su svi označeni kao asimptomatski slučajevi virusa.

Vojnim avionom su prebačeni u bolnicu “Gomez Ulja“ u Madridu, gde će biti u karantinu 42 dana.

Sjedinjene Američke Države su potvrdile da je 18 njihovih putnika repatrirano nakon epidemije hantavirusa na kruzeru.

Ministarstvo zdravlja SAD saopštilo je da su oni stavljeni u karantin, i da se jedini putnik koji je bio pozitivan na test nalazi u jedinici za biološku zaštitu u Nebraski.

Španska vlada je ranije danas saopštila da će 22 osobe koje napuštaju kruzer "MV Hondius" biti prevezene istim avionom koji stiže iz Holandije.

Na brodu se i dalje nalaze 54 osobe, navodi se u saopštenju španske vlade.

Ostale 32 osobe ostaće na brodu tokom njegovog plovidbenog puta ka luci Roterdam.

Ubrzo nakon toga, španska ministarka zdravlja Monika Garsija iznela je nešto drugačije brojke na platformi Iks, navodeći da će 28 osoba napustiti brod, dok će 26 ostati na njemu.

Luka Granadilja de Abona, gde je brod bio usidren i gde su putnici i posada iskrcavani, biće dezinfikovana nakon što brod isplovi i avion poleti, dodaje se u saopštenju.

Brod "MV Hondius" je u sredu prošle sedmice krenuo sa Zelenortskih Ostrva ka Španiji nakon što su Svetska zdravstvena organizacija i Evropska unija zatražile da se organizuje evakuacija putnika zbog izbijanja hantavirusa.

Tri osobe su preminule od početka epidemije, a petoro ljudi koji su ranije napustili brod zaraženo je hantavirusom.

Hantavirus se najčešće prenosi kontaktom sa urinom ili izmetom zaraženih glodara, ali se u retkim slučajevima može preneti i među ljudima.

Autor: S.M.