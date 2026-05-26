DRAMATIČAN APEL IZ NJUJORKA: Kina postavila jasan uslov za istorijski sporazum Amerike i Irana!

Ukoliko Sjedinjene Američke Države i Iran postignu mirovni sporazum, on se obavezno mora naći pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi dobio punu legitimnost, poručio je danas kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji. On je na pitanja novinara odgovarao u samom sedištu UN u Njujorku.

Bez odobrenja Saveta bezbednosti nema autoriteta

Vang Ji je bio jasan u stavu da globalni mir ne može zavisiti samo od dogovora dveju strana, već da u sve mora biti uključena i međunarodna zajednica.

„Kada se postigne sporazum, on treba da bude podnet na odobrenje Savetu bezbednosti UN, kako bi dobio legitimitet i autoritet“, izjavio je Ji, a prenosi novinska agencija Tass.

Kina, koja trenutno predsedava Savetom bezbednosti, naglašava da ovo telo, zaduženo za međunarodni mir i bezbednost, „mora preuzeti svoje odgovornosti“ u ovom procesu.

Podrška primirju i posrednicima

Kineski šef diplomatije je istakao i sledeće ključne tačke:

Podrška Pakistanu: Kina u potpunosti podržava posredničke napore Pakistana, ali i drugih zemalja koje pokušavaju da pomire Vašington i Teheran.

Održanje primirja: Zvanični Peking izražava nadu da će se obe strane striktno pridržavati potpisanog primirja.

Međusobni kompromis: Kina apeluje na SAD i Iran da nastave da se „kreću jedna prema drugoj“ kako bi se došlo do konačnog rešenja dugogodišnje krize.

Autor: D.S.