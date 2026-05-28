SAD i Iran postigli dogovor, čeka se samo na konačno odobrenje Trampa

Američki i iranski pregovarači postigli su sporazum o 60-dnevnom memorandumu o razumevanju kojim bi se produžio prekid vatre i pokrenuli pregovori o iranskom nuklearnom programu, ali predsednik Donald Tramp još nije dao konačno odobrenje, rekla su za Axios dvojica američkih zvaničnika i regionalni izvor uključen u posredničke napore.

Potpisivanje memoranduma predstavljalo bi najznačajniji diplomatski proboj od početka rata, ali bi konačni sporazum koji bi odgovorio na Trampove zahteve u vezi sa nuklearnim programom i dalje zahtevao dodatne intenzivne pregovore.

"Ovo je sporazum kojim se svi dovode za pregovarački sto. Detalje ćemo razraditi tokom pregovora", rekao je jedan američki zvaničnik.

Šta se dešavalo iza kulisa?

Američki zvaničnici navode da su uslovi sporazuma uglavnom bili usaglašeni još u utorak, ali da je obema stranama i dalje bilo potrebno odobrenje najvišeg rukovodstva.

Američki zvaničnici tvrde da su se Iranci kasnije vratili i saopštili da imaju potrebna odobrenja i da su spremni da potpišu sporazum. Iran to nije potvrdio.

Američki pregovarači upoznali su predsednika Donalda Trampa sa detaljima konačnog sporazuma, ali on nije odmah dao zeleno svetlo.

"Predsednik je posrednicima preneo da želi nekoliko dana da razmisli o tome", rekao je jedan američki zvaničnik.

Podsećanja radi, Tramp i njegovi savetnici su u nekoliko navrata tokom ranijih faza rata mislili da su blizu sporazuma, ali su pregovori više puta zapadali u ćorsokak.

Američki zvaničnici navode da će 60-dnevni memorandum sadržati odredbu da će plovidba kroz Ormuski moreuz biti "neograničena".

Jedan američki zvaničnik rekao je da to znači da neće biti naplate taksi niti uznemiravanja brodova, kao i da će Iran morati da ukloni sve mine iz moreuza u roku od 30 dana.

Američka pomorska blokada takođe će biti ukinuta, ali će se to odvijati proporcionalno obnovi komercijalne plovidbe, rekao je američki zvaničnik.

Memorandum će sadržati i obavezu Irana da neće razvijati nuklearno oružje, navode zvaničnici. Takođe će biti navedeno da će prva pitanja o kojima će se pregovarati tokom tog 60-dnevnog perioda biti način uklanjanja iranskog visokoobogaćenog uranijuma i rešavanje pitanja iranskog obogaćivanja uranijuma.

SAD će se obavezati da razgovaraju o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava u okviru pregovora. Memorandum će uključivati i razgovor o mehanizmu koji bi pomogao Iranu da ponovo prima robu i humanitarnu pomoć.

Paralelno s tim, čak i dok su pregovori bili pri kraju, SAD i Iran imali su dva incidenta u Ormuskom moreuzu tokom poslednjih 48 sati.

Šta kažu zvaničnici?

Jedan američki zvaničnik tvrdi da Iran sada ima priliku da oslobodi svoju ekonomiju ograničenja i da "u njihovom sistemu postoje ljudi koji razumeju da je ovo prilika da krenu drugim putem", dodajući:

"Tokom ovih 60 dana pregovora saznaćemo da li je to zaista slučaj."

Američki zvaničnici tvrde da neće biti nikakvih sporednih dogovora niti tajnih klauzula o ublažavanju sankcija ili transferu novca Iranu.

"Što više Iranci budu spremni da ponude, više će i dobiti", rekao je jedan od njih.

Autor: S.M.