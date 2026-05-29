PREOKRET NA POMOLU! Amerika i Iran postigli sporazum o prekidu sukoba? Džej Di Vens otkrio detalje memoranduma, čeka se odluka Donalda Trampa!

Američki i iranski pregovarači postigli su u četvrtak preliminarni sporazum o produženju primirja za dodatnih 60 dana i pokretanju nove runde pregovora o iranskom nuklearnom programu, izjavio je američki zvaničnik upoznat sa pregovorima.

Iran nije odmah potvrdio postizanje sporazuma. Potpredsednik SAD Džej Di Vens potvrdio je u četvrtak uveče da postoji preliminarni dogovor, ali je rekao da još nije jasno da li će ga predsednik Donald Tramp odobriti.

On je novinarima u Zajedničkoj bazi Endrjuz rekao da su pregovarači "postigli veliki napredak", ali da se o nekim tačkama, među kojima su i moguća ograničenja iranskog nuklearnog programa, još raspravlja.

"Pregovaramo s njima. Mislimo da pregovaraju, barem za sada, u dobroj veri i da ostvarujemo određeni napredak. Mislim da je teško tačno reći kada će ili da li će predsednik potpisati memorandum o razumevanju (MOU)", rekao je Vens, dodajući da se još usaglašavamo nekoliko formulacija.

JD Vance on Iran:



If you look at what we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement, we're reopening the Straits of Hormuz.



We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set…

Memorandum o razumevanju dolazi u trenutku kada se činilo da je krhko primirje između SAD i Irana poljuljano. Poslednja eskalacija dogodila se juče, kada je Kuvajt presreo projektile ispaljene iz Irana, prema navodima Centralne komande SAD.

Predlog se odnosi i na Ormuski moreuz

Memorandum jasno navodi da Iran neće moći da naplaćuje prolaz kroz Ormuski moreuz i da će u roku od 30 dana morati da ukloni sve mine sa tog ključnog plovnog puta, rekao je zvaničnik koji nije bio ovlašćen da javno govori.

Tokom rata Iran je praktično zatvorio moreuz, kojim prolazi oko petine svetske trgovine naftom i prirodnim gasom. Zatvaranje je izazvalo nagli rast cena nafte širom sveta. Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je u četvrtak da bi cena nafte mogla "vrlo brzo da padne" nakon finalizacije sporazuma.

Prema preliminarnom sporazumu, SAD bi postepeno ukinule pomorsku blokadu iranskih luka i ublažile sankcije, čime bi Iranu bilo omogućeno da prodaje više nafte. Ipak, i dok su se pojavile informacije o mogućem sporazumu, američko Ministarstvo finansija uvelo je dodatne sankcije sektoru iranske vojske zaduženom za prodaju nafte.

Nuklearno pitanje i dalje nerešeno

Jedno od prvih pitanja o kojem će se pregovarati tokom 60-dnevnog primirja odnosi se na sudbinu iranskog visoko obogaćenog uranijuma, rekao je američki zvaničnik.

Prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju, Iran poseduje 440,9 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto čistine, što je mali tehnički korak do nivoa od 90 odsto potrebnog za nuklearno oružje. Vens je rekao da pregovarači pokušavaju da postignu okvirni dogovor o ovom pitanju, dok bi detalji bili razrađeni tokom narednih razgovora.

Stručnjaci za nuklearna pitanja navode da bi Iran mogao da prihvati Kinu ili Rusiju kao treću stranu koja bi preuzela obogaćeni uranijum, međutim, Tramp je u sredu izjavio da mu takav plan "ne bi bio prihvatljiv".

Iran, koji godinama tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopski, insistira da svaki sporazum mora uključivati prekid izraelskih vojnih operacija u Libanu protiv Hezbolaha. Tenzije su dodatno porasle u četvrtak kada je Izrael izveo vazdušne napade na Bejrut i Tir, gde je poginulo najmanje 14 ljudi.

Kuvajt prijavio napad

Kuvajt je saopštio da su njegovi sistemi protivvazdušne odbrane presreli projektile i dronove, dok je Iran objavio da je odgovorio na ranije napade ove sedmice gađanjem američke baze u jednoj zalivskoj državi.

Kuvajtsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je Iran zbog "očigledne agresije", dok je Centralna komanda SAD napad na Kuvajt nazvala "grubim kršenjem primirja".

Razmena vatre usledila je nakon što su američki zvaničnici u sredu uveče saopštili da su američke snage izvele nove udare na Iran, oborivši četiri drona kamikaze koji su predstavljali pretnju u blizini moreuza.

Autor: D.S.