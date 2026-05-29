TRAMP STEŽE OBRUČ OKO KUBE: Vašington pokreće 'akceleracionizam', u opticaju i VOJNI SCENARIJI u slučaju haosa na ostrvu!

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa pojačava ekonomski i politički pritisak na Kubu, uz procene da bi vlast na Kubi mogla da se suoči sa ozbiljnom destabilizacijom već ovog leta. Istovremeno, američke institucije su razmatrale i moguće vojne scenarije u slučaju izbijanja haosa na ostrvu, piše "Aksios" pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema navodima izvora iz administracije koje prenosi ovaj portal, Tramp nije odobrio invaziju na Kubu i preferira "mirnu tranziciju ka slobodnoj Kubi", ali Vašington namerava da nastavi sa pooštravanjem ekonomskih sankcija kako bi dodatno oslabio vlast u Havani. Jedan visoki američki zvaničnik opisao je za ovaj medij strategiju administracije kao "akceleracionizam", odnosno ubrzavanje društvenog i ekonomskog pritiska na režim.

"Ne želimo još potpuno rušenje režima. Postoji metod i proces ide u fazama. Imamo vremena. Režim na Kubi nema", reči su zvaničnika koje prenosi ovaj ugledni američki portal.

Kako tvrde izvori, administracija smatra da bi dodatni pritisak na Kubu omogućio Trampu da se, nakon pregovora sa Iranom, intenzivnije posveti pitanju promene vlasti u Havani. Američki zvaničnici navode da je prvi korak bio usmeren na Venecuelu i predsednika te zemlje Nikolasa Madura, čija je zemlja godinama snabdevala Kubu naftom.

U tekstu se navodi i da je američka Južna komanda prošlog meseca organizovala međuagencijsku simulacionu vežbu radi pripreme mogućih vojnih odgovora u slučaju eskalacije situacije na Kubi, prenosi Tanjug. Jedan od zvaničnika je istakao da "ništa nije isključeno", ali da invazija nije planirana niti neposredno predstoji.

Tokom simulacija razmatrane su moguće reakcije na nemire izazvane nestašicama električne energije i hrane tokom letnjih vrućina, kao i upotreba dronova koje poseduje Kuba. Pojedini Trampovi savetnici upozorili su, međutim, da bi eventualna vojna intervencija mogla prerasti u dugotrajan i komplikovan sukob.

"Predsednik ne želi američke vojnike na terenu duže od 48 sati. To bi lako moglo da preraste u haos", reči su jednog savetnika koje se navode u pomenutom izveštaju.

Zvaničnici administracije napominju da postoje značajne razlike između situacije na Kubi i prethodne američke operacije protiv vlasti u Venecueli. Kako se navodi, Vašington još nije identifikovao potencijalne predstavnike prelazne vlasti na Kubi, niti je Tramp odobrio kontakte sa mogućim naslednicima sadašnjeg režima.

Dodatni problem, kako se prenosi, predstavlja činjenica da je američki embargo prema Kubi regulisan zakonom, što znači da njegovo ukidanje zahteva oslobađanje političkih zatvorenika, održavanje slobodnih izbora i garantovanje građanskih prava.

Autor: D.S.