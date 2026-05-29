BRUTALAN INCIDENT NA GRANICI NATO: Ruski dron razneo krov zgrade u Rumuniji, ima povređenih! Mark Rute: Spremni smo da branimo svaki centimetar!

Generalni sekretar NATO Mark Rute oštro je danas osudio ponašanje Rusije u ratu sa Ukrajinom, nakon razgovora sa predsednikom Rumunije Nicușorom Danom o sinoćnjem dramatičnom padu ruskog drona na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galaci, piše britanski list "Gardijan".

"Bezobzirno ponašanje Rusije je opasnost za sve nas. Ona nastavlja da cilja civile i civilnu infrastrukturu širom Ukrajine. I sinoć se još jednom pokazalo da implikacije njenog ilegalnog agresorskog rata ne staju na granici", izjavio je Rute.

Šef Alijanse je istakao da je preneo apsolutnu solidarnost NATO-a sa Rumunijom i poručio rumunskom predsedniku da je vojni savez "spreman da brani svaki centimetar teritorije svojih saveznika".

"Ruski rat mora da se završi, kao i rusko nepoštovanje bezbednosti civila. Sa naše strane, mi ćemo nastaviti da jačamo naše kapacitete za odvraćanje od napada i odbranu, i nastavićemo našu podršku Ukrajini dok se brani od ruske agresije", kategoričan je Rute.

Zastrašujući detalji napada: Buknuo požar na 10. spratu

Sinoć su najmanje dve osobe povređene kada je ruski dron, tokom silovitog napada na ukrajinsku infrastrukturu, uleteo u rumunski vazdušni prostor i srušio se na krov stambenog kompleksa u gradu Galaci, koji se nalazi na istoku zemlje, u neposrednoj blizini granica sa Moldavijom i Ukrajinom. Nakon udara drona došlo je do eksplozije, a potom je izbio požar u stanu na desetom spratu.

Ministarstvo odbrane Rumunije potvrdilo je incident i saopštilo da je vojska hitno podigla u vazduh dva borbena aviona F-16 i vojni helikopter IAR-330 SOCAT, dok je stanovništvu u ovom pograničnom području odmah poslato dramatično upozorenje. Zbog ozbiljnosti situacije, rumunska šefica diplomatije Oana Toiu nagovestila je da ovaj napad ispunjava sve kriterijume za aktiviranje Člana 4 NATO ugovora, koji podrazumeva hitne konsultacije među saveznicima.

Autor: D.S.