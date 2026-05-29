DRAMATIČNA ESKALACIJA NA BALKANU! Rumunija hitno proteruje ruskog konzula i zatvara konzulat zbog pada drona: NATO hitno šalje PVO sisteme!

Diplomatski rat između Bukurešta i Moskve je upravo eksplodirao! Nakon što se jutros ruski dron srušio na stambenu zgradu u gradu Galacu i povredio dve osobe, Rumunija je donela radikalnu odluku i proglasila ruskog generalnog konzula "personom non-grata", praktično mu naredivši da odmah napusti zemlju, dok se ujedno očekuje i potpuno zatvaranje ruskog konzulata.

Sa druge strane, iako je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin hitno obavešten o ovom incidentu, što je potvrdio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, Moskva za sada mudro ćuti i ne povlači zvanične poteze. Na pitanje novinara u Astani da li je šef ruske države upoznat sa situacijom, Peskov je kratko uzvratio: "Kako bi moglo da bude drugačije?", prenosi agencija RIA Novosti.

"Napusti zemlju, zatvaramo konzulat!" Rumunija povukla radikalan potez

Odluku o proterivanju ruskog generalnog konzula iz jugoistočnog primorskog grada Konstance saopštio je predsednik Rumunije Nikušor Dan nakon hitno sazvanog sastanka Vrhovnog saveta nacionalne odbrane, prenosi ugledni list "Libertatea".

Dan je otkrio zastrašujuće detalje o jutrošnjem napadu, istakavši da je dron koji je napravio haos u Galacu bio deo masovnog "roja" od čak 43 drona koje je ruska vojska usmerila ka ciljevima u Ukrajini, ali je jedan zalutao i eksplodirao na rumunskoj teritoriji. Rumunski predsednik je oštro osudio i pojedine domaće političare koji, prema njegovim rečima, sramno pokušavaju da minimiziraju direktnu odgovornost Rusije za ovaj incident.

NATO hitno reaguje: Premeštaju moćne PVO sisteme u Rumuniju!

Predsednik Dan je naglasio da je odgovor NATO saveznika bio trenutan i da predstavlja snažan pokazatelj solidarnosti unutar Alijanse. On je najavio da će NATO hitno premestiti deo svoje najmodernije opreme za protivvazdušnu odbranu na teritoriju Rumunije, kao privremeno rešenje dok Bukurešt ne nadogradi svoje domaće odbrambene sisteme sredstvima iz Bezbednosne šeme EU.

– Nešto je već stiglo, drugo treba da stigne. U razgovoru koji sam vodio sa generalnim sekretarom NATO-a, insistirao sam na maksimalnoj brzini i on se apsolutno složio da ova PVO oprema mora da stigne u Rumuniju što je pre moguće – dodao je rumunski predsednik, potvrđujući da je region na korak od opšteg usijanja.

