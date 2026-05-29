Zelenski bi mogao da ostane bez Ordena belog orla: Njegova odluka dovela do besa saveznika!

Predsednik Poljske izjavio je u petak da želi da državno telo razmotri oduzimanje najvišeg poljskog odlikovanja predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom, nakon što je Ukrajina vojnu jedinicu preimenovala po nacionalističkim pobunjenicima koji su masakrirali Poljake tokom Drugog svetskog rata.

Poljska je bila jedan od najčvršćih saveznika Kijeva tokom rata Rusije protiv Ukrajine, a bivši predsednik Andžej Duda dodelio je Zelenskom Orden belog orla 2023. godine.

Međutim, Volodimir Zelenski je izazvao ogorčenje u Poljskoj pošto je potpisao dekret kojim se odaje priznanje doprinosu ukrajinske jedinice specijalnih snaga u borbi protiv ruskih snaga tako što je nazvana po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji (UPA).

Neki Ukrajinci UPA smatraju herojima zbog otpora koji su pružali Sovjetskom Savezu i nacističkoj Nemačkoj, kao i simbolom borbe Kijeva za nezavisnost od Moskve.

Ali UPA je bila umešana i u Volinjske masakre, niz ubistava od 1943. do 1945. godine, u kojima je, prema navodima Poljske, ukrajinski nacionalisti ubili oko 100.000 Poljaka. U osvetničkim ubistvima stradale su i hiljade Ukrajinaca.

"Veličanje UPA dalo je ruskoj propagandi mnogo prostora za dezinformacije", rekao je Navrocki novinarima u Varšavi u petak.

On je rekao da je podrška Ukrajini protiv Rusije strateški cilj Poljske. Međutim, dodao je da će se Kapitul Ordena belog orla, savetodavno telo koje nadgleda najviše i najstarije državno odlikovanje Poljske, sastati 8. juna.

"Predložio sam da jedna od tačaka dnevnog reda bude oduzimanje Ordena belog orla predsedniku Zelenskom", rekao je on, objašnjavajući da su pre konačne odluke potrebni "određeni mehanizmi", poput sastanka Kapitula.

Odluka "vređa" sećanje na žrtve

Navrocki, konzervativni nacionalista inspirisan predsednikom SAD Donaldom Trampom, oslonio se na zamor dela Poljaka zbog velikog broja Ukrajinaca u zemlji i tokom kampanje obećavao da će "Poljaci biti na prvom mestu".

Poljsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u petak na mreži X da preimenovanje ukrajinske jedinice po UPA "vređa sećanje na žrtve te organizacije i udara na dijalog između naših naroda".

Portparol ukrajinskog predsedništva odbio je da komentariše izjave Navrockog.

"Samo smo zahvalni Poljskoj za svu podršku i nadamo se da će naša nezavisnost, kao i poljska, ostati snažna uprkos svim ruskim pokušajima da je unište", rekao je portparol.

Zelenski je dobio Orden belog orla kao priznanje za doprinos bilateralnim odnosima, demokratiji, miru i bezbednosti u Evropi, kao i za "postojanost u odbrani neotuđivih ljudskih prava".

Autor: S.M.