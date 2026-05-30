Iranski balistički udar na američku bazu, ima ranjenih! Teško oštećene letelice MQ-9 Riper, uništeni milioni dolara!

Iranski balistički raketni udar na kuvajtsku vazdušnu bazu izazvao je lakše povrede kod nekoliko Amerikanaca i ozbiljno oštetio dve bespilotne letelice MQ-9 Riper. Ovaj dramatičan napad dogodio se u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp razmatra sporazum o produženju krhkog prekida vatre.

Kuvajtska protivvazdušna odbrana uspela je da presretne iransku raketu "Fateh-110", ali su ostaci projektila pali direktno na vazdušnu bazu Ali Al Salem, potvrdila je osoba sa direktnim saznanjima o napadu koja je želela da ostane anonimna, preneo je Blumberg.

Prema ovim informacijama, oko 5 osoba, uključujući privatne preduzimače i aktivna vojna lica SAD, zadobilo je lakše povrede. Sa druge strane, zabeležena je ogromna materijalna šteta – jedan dron Riper je potpuno uništen, dok je najmanje još jedan teško oštećen, pri čemu cena samo jedne ovakve letelice iznosi oko 30 miliona dolara.

Ovaj najnoviji udar usledio je dok SAD razmatraju dogovor o produženju nestabilnog primirja koje je na snazi od aprila, iako su obe strane nastavile da izvode napade tokom tog perioda. Predsednik Tramp je u objavi na društvenim mrežama naveo da je spreman da donese konačnu odluku o preliminarnom sporazumu, ali je dvočasovni sastanak u kriznoj sobi Bele kuće završen bez ikakvog zvaničnog saopštenja.

Zvanični bilans: Poginulo 14 Amerikanaca, Teheran ispalio više od 1.850 raketa

Rat sa Iranom je već u velikoj meri potrošio ogromne američke zalihe vredne municije kao što su krstareće rakete JASSM-ER i Tomahavk, ali i odbrambenih raketa sistema THAAD, Patriot PAC-3 i SM-3 Blok IIA.

Prema poslednjem zvaničnom izveštaju Ministarstva odbrane SAD o žrtvama u operaciji "Epski bes" (Epic Fury), što je zvanični naziv za ovu kampanju, ukupno 14 Amerikanaca je poginulo, dok je 409 povređeno od početka sukoba.

Iranski projektil "Fateh-110" je inače razorna balistička raketa kratkog dometa koja može da nosi bojevu glavu tešku čak 500 kilograma. Procenjuje se da je Teheran ispalio više od 1.850 balističkih raketa na ciljeve u regionu od izbijanja rata 28. februara.

