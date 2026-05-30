TRAMP ZAVRŠIO HITAN SASTANAK U KRIZNOJ SOBI BEZ ODLUKE: Vašington vaga sporazum o otvaranju Ormuskog prolaza, Teheran poručio ovo SAD-u

Američki predsednik Donald Tramp završio je dvočasovni sastanak sa savetnicima u kriznoj sobi Bele kuće (Situation Room) bez objavljivanja konačne odluke o preliminarnom sporazumu sa Iranom. Ovaj sporazum bi, prema planu, trebalo da otvori strateški ključni Ormuski prolaz i pokrene pregovore o nuklearnom programu Teherana, piše američki CNN.

Iako je Tramp uoči sastanka na društvenim mrežama najavio da je spreman da donese „konačnu odluku“, zvaničnog saopštenja iz Bele kuće i dalje nema.

Trampovi uslovi i oštra reakcija iz Irana

Tramp je u petak javno izneo jasne zahteve koje Iran mora da ispuni kako bi došlo do okončanja sukoba u Zalivu:

Iran mora da pristane da nikada neće posedovati nuklearno oružje ili bombu.

Ormuski prolaz mora odmah biti otvoren bez ikakvih taksi ili ograničenja za saobraćaj.

Sve mine koje je Iran postavio u ovom plovnom putu moraju biti uklonjene.

Zauzvrat, Tramp je sugerisao da bi SAD, u okviru memoranduma o razumevanju koji se pregovara preko posrednika, podigle pomorsku blokadu iranskih luka.

Reakcija iz Teherana bila je hladna i puna optužbi. Mohsen Rezai, savetnik iranskog vrhovnog vođe, optužio je Trampa za sabotažu pregovora.

„Kao što je i predviđeno, predsednik Sjedinjenih Država po treći put izdaje diplomatiju. Nastavljanjem pomorske blokade i postavljanjem preteranih zahteva u pregovorima, još jednom je dokazao da nije sklon pregovorima i da teži drugim ciljevima“, naveo je Rezai na mreži X.

Pregovori "na tankom ledu", čeka se reč vrhovnog vođe



Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova saopštio je da memorandum o razumevanju između dve nacije još uvek nije finalizovan, a za sada nema potvrde da je dokument odobrio vrhovni vođa Irana, Mojtaba Hamnei.

Sa druge strane, član iranskog pregovaračkog tima, Said Adžorlu, potvrdio je da su razgovori u toku i da i dalje postoje „manja neslaganja“. Ukoliko finalni tekst bude odobren, plan je da se uđe u šezdesetodnevni dijalog o detaljima sporazuma.

Krvavi bilans u Libanu: Stradaju deca i istorijsko nasleđe



Dok se u Vašingtonu i Teheranu lome koplja oko primirja u Zalivu, situacija na Bliskom istoku ostaje dramatična. UN-ova agencija za decu (UNICEF) saopštila je da je u izraelskoj ofanzivi u Libanu tokom protekle nedelje u proseku ubijeno ili povređeno jedanaestoro dece svakog dana. Pored stravičnih civilnih žrtava, vazdušni udari su ciljali i regione od biblijskog značaja, čime su direktno ugrožena istorijska i arheološka nalazišta u ovoj zemlji.

Autor: D.S.