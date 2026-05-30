'ČERNOBILJ BI MOGAO DA SE PONOVI'! Zastrašujuće upozorenje Medvedeva: U slučaju katastrofalnog razaranja ruske nuklearne elektrane usledio bi simetričan odgovor

Rusija bi izvela simetričan udar na ukrajinske nuklearne elektrane ili u zemljama NATO, rekao je Medvedev.

U slučaju katastrofalnog razaranja nuklearne elektrane usled dejstva ukrajinskih oružanih snaga, odgovor bi mogao biti simetričan udar na ukrajinske nuklearne elektrane ili u zemljama NATO-a, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

„Odgovor na takve akcije mogao bi biti simetričan udar na ukrajinske nuklearne elektrane, kao i na nuklearke u zemljama NATO-a uključenim u sukob“, naveo je Medvedev.

On je upozorio da bi mogao da se ponovi Černobilj.

„Već sam pisao, ali ponoviću još jednom te oštre reči. Očigledno je da će se u slučaju katastrofalnog razaranja turbine ili reaktorske hale nuklearke desiti novi Černobilj. A to nije ništa bolje od upotrebe taktičkog nuklearnog oružja“, naveo je Medvedev.

Ranije danas šef „Rosatoma“ Aleksej Lihačov je saopštio da je dron ukrajinskih oružanih snaga pogodio zgradu turbine bloka 6 Zaporoške nuklearne elektrane.

On je naveo da je ovo bio prvi ciljani napad ikada na glavnu opremu neke nuklearke.

Autor: A.A.