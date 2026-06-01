RAKETNI UDAR NA PUTINOVU 'BENZINSKU PUMPU'! Zelenski otkrio detalje tajnog plana: Sprženo 15 ruskih rafinerija, nastao potpuni kolaps na tržištu!

U periodu od januara do maja ove godine, ukrajinska vojska uspešno je napala i pogodila čak 15 ruskih rafinerija nafte, što je izazvalo nezapamćenu krizu na ruskom tržištu goriva, tvrdi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je u svom večernjem video-obraćanju javnosti naglasio da Kijev sprovodi jasan, dugoročni plan koji korak po korak uništava rusku ekonomiju i energetsku infrastrukturu.

"Plan naših dugoročnih sankcija sprovodi se korak po korak. Od januara do maja ove godine, naši vojnici su uspeli da pogode 15 ruskih rafinerija. Ovo je izuzetno značajno. Već postoje ruske zabrane izvoza avionskog goriva i benzina sa njihove teritorije, a u Moskvi se sada razmatra i hitna zabrana izvoza dizela. Za zemlju koja je donedavno nazivana 'benzinskom pumpom', gubitak čak i ovoga je ogromna priča i značajan udarac. Skoro 40 odsto primarne prerade nafte u Rusiji od maja je potpuno van upotrebe!", saopštio je Zelenski, a prenosi Ukrinform.

Moskva u panici povlači radikalne poteze, na Krimu već nema goriva?

Prema rečima ukrajinskog lidera, situacija na frontu i u pozadini se drastično menja jer je ukrajinska vojska sada sposobna da pogodi rusku vojnu logistiku širom okupiranih područja Ukrajine, i to u punoj dubini privremeno okupiranih teritorija.

Ovi strateški udari direktno su se odrazili na snabdevanje neprijateljskih trupa, a Zelenski ističe da se to već uveliko vidi kroz ozbiljne nestašice na terenu. Najkritičnija situacija sa nedostatkom goriva zabeležena je na pripojenom poluostrvu Krim, kao i u drugim regionima koji se nalaze pod ruskom kontrolom.

Da su tvrdnje Kijeva o krizi u Rusiji utemeljene, svedoče i zvanični potezi Moskve. Kako navodi Ukrinform, ruska vlada je već bila prinuđena da povuče radikalan potez i zvanično zabrani izvoz avionskog goriva iz zemlje na period od čak pet meseci, odnosno sve do 30. novembra ove godine, kako bi pokrila domaće potrebe i sprečila potpuni kolaps.

Autor: D.S.