Proslavljeni šahovski velemajstor i jedan od najistaknutijih ruskih opozicionih lidera u egzilu, Gari Kasparov, ocenio je da je Ukrajina na geopolitičkoj sceni izvela pravo „istorijsko čudo”.

Prema njegovim rečima, aktuelni sukob na istoku Evrope nije samo privatni rat Vladimira Putina, već duboko ukorenjeni imperijalni rat koji predstavlja logičan i predvidiv nastavak ruske viševekovne imperijalne istorije. Kasparov čvrsto veruje da svedočimo istorijskim procesima koji nepovratno vode ka slomu ruske države u njenom sadašnjem obliku. Predstojeći kraj ruske imperije, za koji smatra da uopšte nije daleko, on vidi kao direktnu zaslugu nezabeleženog heroizma ukrajinskog naroda, ali i hrabrog političkog vođstva predsednika Volodimira Zelenskog u najkritičnijim trenucima za opstanak zemlje.

Posebno se osvrćući na motive Moskve, bivši svetski šampion u šahu ističe da je kontrola nad Kijevom ključni preduslov za postojanje bilo kakve ruske imperije. To je istorijska zakonitost koju sadašnji ruski predsednik, prema Kasparovljevom mišljenju, instinktivno oseća svojim „imperijalnim šestim čulom”, svestan da bez potčinjavanja Ukrajine njegov san o obnovi velike sile ostaje potpuno neizvodljiv.U svojoj analizi, Kasparov šalje jasnu i beskompromisnu poruku međunarodnoj zajednici i zapadnim saveznicima koji često teže privremenim diplomatskim rešenjima i zamrzavanju konflikta. On naglašava da se ratovi u istoriji nikada ne završavaju pukim potpisivanjem primirja, već tek onda kada se iz korena eliminišu uzroci koji su ih i stvorili.

„Glavni uzrok ovog rata leži u samoj imperijalnoj strukturi Rusije. Sve dok se ta struktura potpuno ne razbije, rat zapravo nikada neće istinski završiti, jer će imperija stalno i iznova pokušavati da se vrati i obnovi svoju dominaciju”, zaključuje Kasparov.

Zbog toga, prema njegovom mišljenju, pobeda Ukrajine i potpuni poraz moskovskih trupa na bojištu predstavljaju jedinu garanciju za dugoročnu stabilnost i bezbednost na evropskom kontinentu, jer bi to značilo konačan kraj ruskih imperijalnih pretenzija prema susednim suverenim državama.