Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova optužuje agencije UN za „pranje podataka” i sistemsku pristrasnost u Gazi

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je sveobuhvatan izveštaj i pokrenulo specijalnu platformu pod nazivom „Razotkrivena pristrasnost agencija UN”, u kojoj optužuje ključna tela Ujedinjenih nacija za potpuni slom profesionalnih standarda i svesno učešće u informacionom ratu.

Prema zvaničnom Jerusalimu, pojedine humanitarne agencije UN-a su od početka sukoba napustile principe neutralnosti i nepristrasnosti, pretvorivši se u primarni izvor dezinformacija koje direktno oblikuju negativnu percepciju svetske javnosti o vojnim operacijama Izraela.

Fenomen „pranja podataka”: Kako Hamasova propaganda postaje činjenica UN-a

U samom središtu izraelske optužnice nalazi se institucionalna praksa koju Ministarstvo spoljnih poslova opisuje kao „pranje podataka” (data-laundering). Reč je o mehanizmu preko kojeg agencije UN-a, a pre svih Kancelarija za koordinaciju humanitarnih pitanja (OCHA), preuzimaju neproverene statistike i tvrdnje tela pod direktnom kontrolom Hamasa — kao što su Ministarstvo zdravlja u Gazi ili Vladina kancelarija za medije.

Ove informacije se zatim, bez nezavisne verifikacije na terenu, plasiraju u zvaničnim biltenima Ujedinjenih nacija sa međunarodnim pečatom autoriteta. Izveštaj naglašava da UN u svojim dramatičnim izveštajima o broju žrtava svesno prećutkuje činjenicu da su ti izvori zapravo operativni organi terorističke organizacije, niti pravi jasnu razliku između stradalih civila i aktivnih boraca na ratištu.

Namerno ignorisanje vojnog konteksta i strategije živog štita



Izrael u svojoj analizi ističe da humanitarni akteri UN-a sistematski prećutkuju ključne uzroke humanitarne krize, prikazujući posledice rata potpuno izolovano od vojnog konteksta. Agencije Ujedinjenih nacija se optužuju da u svojim javnim nastupima potpuno ignorišu dokazanu strategiju Hamasa koja se zasniva na svesnom izazivanju međunarodnog besa protiv Izraela kroz stradanje sopstvenog stanovništva.

Zvanični Jerusalim navodi nekoliko ključnih segmenata koje UN uporno izostavlja iz svojih izveštaja:

Zloupotreba infrastrukture: Kontinuirano skrivanje boraca, komandnih centara, skladišta oružja i lansirnih rampi unutar civilnih objekata, uključujući škole, džamije, bolnice i stambene zgrade.

Krađa humanitarne pomoći: Dokumentovani slučajevi u kojima Hamas presreće, preusmerava i otima namirnice i medicinsku opremu namenjenu civilima, što direktno utiče na veštačko izazivanje nestašice hrane.

Blokada evakuacije: Aktivno sprečavanje civila da napuste zone borbenih dejstava i prisiljavanje stanovništva da ostane u zonama visokog rizika kako bi služili kao živi štit.

Infiltracija u agencije: Duboka kompromitovanost Agencije za pomoć palestinskim izbeglicama (UNRWA), čiji su pojedini službenici direktno učestvovali u napadima, dok rukovodstvo UN-a pokušava da minimizira problem i izbegne temeljnu istragu.

Dalekosežne pravne i političke posledice plasiranih narativa

Izraelske vlasti upozoravaju da ovakvo ponašanje visokih zvaničnika UN-a i plasiranje senzacionalističkih, hiperbolizovanih naslova o „najvećoj katastrofi u istoriji” ne predstavlja samo komunikacijski izazov ili problem lošeg odnosa sa javnošću. Manipulisane statistike i jednostrani narativi pod znakom UN-a imaju direktne pravne i političke konsekvence, jer služe kao ključni materijal i dokazni mehanizam u međunarodnim sudskim postupcima koji se vode protiv Izraela.

Pored toga, izveštaj napominje da su dezinformacije koje distribuira UN značajno uticale na promenu spoljnopolitičkih pozicija zapadnih vlada i tela poput Evropske unije. Na unutrašnjem planu, radikalni narativi humanitarnih organizacija, prema oceni Izraela, direktno su doprineli legitimisanju i dramatičnom porastu talasa antisemitizma, neprijateljstva i nasilja prema jevrejskim zajednicama širom sveta. Jerusalim na kraju poziva UN da hitno revidira svoje izveštaje, objavi zvanične ispravke i vrati se strogom poštovanju profesionalne objektivnosti.