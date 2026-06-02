Bespilotna letelica koja se srušila u rumunskom gradu Galaciju (Galați) nedvosmisleno je ruskog porekla i reč je o modelu „Geran-2”, zvanični je zaključak tehničkog izveštaja koji su uobličili stručnjaci rumunskih državnih službi.

Istraga, sprevedena na osnovu obimnog materijalnog i tehnološkog dokaznog materijala, potvrdila je direktnu odgovornost Ruske Federacije za ovaj incident, koji je izazvao povrede građana i materijalnu štetu na stambenom objektu.

Neoborivi tehnički dokazi sa terena

Rumunski eksperti su do neopozivog zaključka došli detaljnom analizom pronađenih fragmenata na mestu pada. Na delovima strukture jasno je identifikovan natpis na ćirilici „ГЕРАН-2”, a analiza elektronskih komponenti, navigacionih sistema, kontrolnih modula i samog motora pokazala je stopostotnu podudarnost sa primercima letelica koje su ranije pronalažene na teritoriji Rumunije, a za koje je već dokazano da su proizvedene u Ruskoj Federaciji.

Pored očiglednih fabričkih oznaka i tehničkih natpisa, strukturalne karakteristike i korišćeni materijali prate identičan tehnološki proces proizvodnje koji je uočen kod ruskih dronova analiziranih prethodnih godina. Dodatno, fizičko-hemijske analize ostataka potvrdile su prisustvo istih tipova materijala i pogonskog goriva koji se hronično identifikuju na ruskim aparatima iz ove serije.

Odlučan odgovor Bukurešta i obaveštavanje NATO saveznika

Činjenica da je ovakva borbena letelica udarila u civilni objekat na teritoriji države članice NATO saveza nosi sa sobom posebnu težinu. Rumunske vlasti su poručile da je bezbednost građana i očuvanje teritorijalnog integriteta fundamentalna obaveza države koja će biti branjena sa maksimalnom odlučnošću. Zvanični Bukurešt je naglasio da neće ignorisati niti umanjivati značaj nijednog incidenta koji ugrožava živote ljudi ili suverenitet zemlje.

Kompletni rezultati ove istrage hitno se prosleđuju saveznicima i nadležnim strukturama unutar NATO-a i Evropske unije radi koordinisanja daljih koraka na jačanju bezbednosti istočnih granica Alijanse.

Propagandna matrica: Žrtva optužena za eskalaciju

Paralelno sa zvaničnim izveštajem iz Rumunije, evropska platforma za borbu protiv dezinformacija EUvsDisinfo upozorila je na novu kampanju koja je pokrenuta unutar medijskog ekosistema pod kontrolom Kremlja. Ruski propagandni kanali nastavili su da plasiraju potpuno neosnovane tvrdnje da je dron zapravo bio ukrajinski, idući čak toliko daleko da Rumuniju prikažu kao stranu koja izaziva eskalaciju sukoba — i to isključivo na osnovu činjenice da je njena teritorija pogođena.

Ovakav narativ predstavlja klasičan primer manipulacije u kojoj se istina svesno iskrivljuje kako bi se izbeglo polaganje računa pred međunarodnom javnošću, dok neoborivi dokazi rumunskih vlasti jasno pokazuju ko je jedini stvarni krivac za ugrožavanje bezbednosti na granicama Evropske unije.