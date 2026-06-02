OZBILJAN UDAR NA KARTELE! Meksička policija otkirila tunel ka SAD iz Tihuane: Svima je bio pred očima

Policija sa obe strane granice između SAD i Meksika istražuje veliki podzemni prolaz otkriven u oblasti Tihuana za koji se veruje da se proteže prema teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Tunel je pronađen u subotu u naselju Nova Tihuana tokom racije koju su sproveli meksički federalni organi uz podršku meksičke mornarice, saopštilo je meksičko Državno tužilaštvo, prenosi California Post.

Istražitelji navode da skriveni prolaz ima dužinu od približno 265 metara i nalazi se na oko 6,5 metara ispod zemlje, što ga čini jednim od značajnijih prekograničnih tunela otkrivenih poslednjih godina.

Podzemna ruta otkrivena je nakon što su vlasti izvršile nalog za pretres objekta u istočnom delu Tihuane. Tokom akcije policija je zaplenila različite predmete, uključujući municiju, mobilne telefone, bankovne kartice, digitalni video-rekorder i desetine doza metamfetamina.

Prilikom pregleda lokacije istražitelji su pronašli tunel obložen drvenom konstrukcijom. Meksičke vlasti saopštile su da pronađeni dokazi ukazuju na to da je objekat možda korišćen kao logistički centar za kriminalne aktivnosti, uključujući skladištenje i transport narkotika, oružja i eksplozivnih materijala.

Nakon pretresa, zaplenjeni dokazi i sam objekat predati su federalnim tužiocima, koji nastavljaju istragu.

Otkriće je privuklo pažnju i američkih vlasti

U saopštenju je potvrđeno da američki agenti "Homeland Security Investigations" učestvuju u aktivnoj istrazi podzemnog prolaza u blizini Otaj Mesa, jednog od najvažnijih graničnih prelaza između Tihuane i San Dijega.

"Specijalni agenti Homeland Security Investigations u San Dijegu, u koordinaciji sa partnerima iz naše Radne grupe za unutrašnju bezbednost, sprovode operaciju krivičnog gonjenja koja uključuje prekogranični podzemni tunel u Otej Mesi u Kaliforniji“, izjavio je predstavnik te agencije za NBC 7.

Prekogranične tunele transnacionalne kriminalne organizacije dugo koriste za prevoz droge, novca i druge krijumčarene robe između Meksika i Sjedinjenih Država, izbegavajući strogo nadgledane luke ulaska, kao i infrastrukturu granične bezbednosti.

Na američkoj strani tunel je izlazio u jednoj neupadljivoj prodavnici. Dubok je 17 metara i dugačak skoro 600 metara. Opremljen je šinama i procenjije se da je kroz njega prebačen kokain vredan oko 50 miliona dolara. Navodno je pripadao kartelu Halisko Nova Generacija.

Autor: S.M.