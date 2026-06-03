ZELENSKI NAKON TRAGIČNIH UDARA: Nedostatak PVO raketa plaća se ljudskim životima, Evropi je hitno potreban sopstveni antibalistički štit

Tragični bilans poslednjih vazdušnih udara na Ukrajinu, u kojima su život izgubile dvadeset dve osobe, uključujući i dvoje dece, dok je stotinu trideset ljudi povređeno, ponovo je ogolio kritične ranjivosti u odbrambenom štitu zemlje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski otvoreno je priznao da trenutni nivo snabdevanja protivvazdušne odbrane više nije dovoljan da presretne značajniji udeo nadolazećih projektila, što ostavlja civilnu i kritičnu infrastrukturu direktno izloženu razarajućim efektima napada. Izražavajući duboko saučešće svima koji su izgubili svoje najmilije, ukrajinski lider je ukazao na surovu realnost na terenu gde nedostatak municije za PVO sisteme direktno rezultira ljudskim žrtvama, čime je poslao dramatičan i direktan apel zapadnim saveznicima.

Situacija postaje još alarmantnija s obzirom na to da najnoviji obaveštajni podaci sugerišu kako bi novi masovni talas raketnih udara mogao da usledi već tokom predstojeće noći. Zbog toga zvanični Kijev apeluje na sve evropske partnere da bez ikakvog odlaganja nastave zajednički rad na obezbeđivanju neophodnih raketa, naprednih sistema, ali i kritičnih obaveštajnih podataka koji u ovim trenucima doslovno spasavaju živote na zemlji. Ova hitnost naglašava potrebu za kontinualnim i neprekidnim lancem snabdevanja, jer dinamika sukoba ne ostavlja prostor za administrativna kašnjenja ili politička kolebanja unutar evropskih prestonica.

Pored rešavanja trenutne krize na frontu, ovaj talas razaranja pokrenuo je i širu raspravu o dugoročnoj bezbednosnoj arhitekturi samog evropskog kontinenta. Zelenski je naglasio da je postalo kristalno jasno da je Evropi preko potreban sopstveni integrisani antibalistički sistem, koji bi posedovao dovoljan kapacitet i snagu da garantuje zaštitu od bilo koje vrste vazdušne pretnje. Ovakav strateški pravac implicira da se odbrana Ukrajine više ne može posmatrati kao izolovan regionalni konflikt, već kao prelomna tačka u kojoj Evropa mora izgraditi sopstveni suvereni štit sposoban da odgovori na izazove moderne raketne tehnologije.