MANEVRI NA SAMOJ GRANICI SA RUSIJOM: Više od 5.000 NATO vojnika uvežbavalo vazdušno-kopnene operacije u surovim šumama Finske

U gustim šumama finske regije Kainu, na svega tridesetak kilometara od granice sa Ruskom Federacijom, uspešno je završena velika vojna vežba pod nazivom "Northern Star 26" (Severna zvezda 26).

Ovaj masovni manevar okupio je više od 5.000 vojnika iz sedam država članica NATO saveza, uključujući domaćina Finsku, Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Francusku, Italiju, Poljsku i Mađarsku. Vežba predstavlja istorijski momenat za bezbednosnu arhitekturu severne Evrope, budući da je ovo prvi put da se savezničke operacije ovakvog obima izvode u ovoj specifičnoj pograničnoj zoni od kako je Finska zvanično postala članica Alijanse.Glavni fokus ovih manevara bio je na sinhronizaciji vazdušnih i kopnenih snaga u izuzetno zahtevnim geografskim i klimatskim uslovima koji karakterišu severni bok Alijanse.

Taktika je obuhvatala koordinisano delovanje teške oklopne mehanizacije i pešadijskih jedinica koje su napredovale kroz nepregledne i guste finske šume, dok su američki transportni helikopteri Činuk (Chinook) vršili brze desante trupa u označene zone borbenog delovanja. Uvežbavanje u ovako surovom okruženju prepoznato je kao ključni faktor za jačanje taktičke koordinacije i unapređenje načina na koji savezničke snage operišu na neprohodnom terenu, gde su brza adaptacija i bliska saradnja među nacijama preduslov za uspeh.

Ova operacija se ne posmatra kao izolovan događaj, već kao integralni deo širih vojnih manevara pod vođstvom Pentagona pod nazivom "Sword 26", čiji je cilj jačanje odbrambenih kapaciteta na severoistočnom krilu NATO-a. Finski vojni zvaničnici, predvođeni brigadnim generalom Arijem Laksonenom, istakli su da je ovaj kompleksni zadatak uspešno kombinovao finski model nacionalne odbrane sa operativnim kapacitetima savezničkih država. Pored strateškog aspekta odvraćanja, vežba je poslužila i kao realističan test za upravljanje zagušenim vazdušnim prostorom i koordinaciju brzih pokreta trupa, čime se direktno podiže nivo zajedničkog poverenja i pune interoperabilnosti unutar Alijanse.

