Dok se u Sankt Peterburgu otvaraju kapije četvorodnevnog Međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF 2026), učesnici i delegacije iz nekoliko desetina zemalja suočavaju se sa paradoksom koji savršeno oslikava trenutni globalni trenutak. Zvanična tema ovogodišnjeg foruma glasi „Pragmatičan dijalog – put ka stabilnoj budućnosti“.

Međutim, pragmatizam o kojem će se narednih dana raspravljati već na samom startu je dobio prilično oštru, vojnu definiciju. Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladimira Putina, našao se na direktnoj meti ukrajinskih bespilotnih letelica uoči samog otvaranja foruma. Dok su se biznismeni i diplomate pripremali za panele, na nebu iznad Lenjingradske oblasti odjekivale su eksplozije, što je dovelo do privremenih restrikcija i obustava letova na aerodromu Pulkovo. Kako to obično biva u zapadnim i pro-ukrajinskim medijskim krugovima, bezbednosne tenzije odmah su pokrenule lavinu spekulacija. Ponovo se aktivirao omiljeni narativ o tome da li će u petak na forumu govoriti pravi Vladimir Putin ili jedan od njegovih navodnih dvojnika, dok se u Kremlju navodno „veća o bezbednosti“. Ipak, za ruske analitičare i skeptičnu javnost unutar same zemlje, ove teorije su samo jeftin medijski šou za skretanje pažnje sa mnogo ozbiljnijeg problema. A problem je čisto logističke i odbrambene prirode: kako su ukrajinske letelice uspele da prelete oko 1.100 kilometara od državne granice i pogode naftni terminal u Sankt Peterburgu, kao i ciljeve u vojnoj bazi Kronštat?

Skeptični posmatrači u Moskvi i Sankt Peterburgu ne kriju opravdana pitanja upućena sopstvenoj protivvazdušnoj odbrani. Ekonomski forum je godinama građen kao glavna platforma ruske stabilnosti i moći, mesto gde se svetu demonstrira da zapadne sankcije ne funkcionišu. Održavanje foruma u trenutku kada dronovi padaju na ključnu energetsku infrastrukturu grada šalje poruku da „sigurnih zona“ više nema, ma koliko se zvaničnici trudili da zadrže fasadu poslovne normalnosti.Sa druge strane, Kijev nije gubio vreme da preuzme odgovornost i maksimalno iskoristi tajming za sopstveni PR. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se porukom u kojoj je ove napade nazvao ukrajinskim „daljinskim sankcijama“. Prema njegovim rečima, akciju su izvele združene snage bezbednosti i obaveštajnih službi (SBU, GUR i Snage bespilotnih sistema), pogodivši naftni terminal koji direktno opslužuje rusku industriju, ali i fabriku oružja u Tambovskoj oblasti, udaljenu bezmalo 600 kilometara od fronta.

Zelenski je poručio da se ukrajinski plan sprovodi „baš onako kako je potrebno da bi se mir približio“, koristeći forum kao idealnu binu za demonstraciju dugog dometa svojih snaga.Za učesnike foruma, naredna četiri dana biće test izdržljivosti i, pre svega, političke korektnosti. Dok će se na glavnim binama govoriti o novim trgovinskim rutama, dedolarizaciji i saradnji sa Globalnim jugom, u kuloarima će se šapatom analizirati šteta na energetskim objektima.

Rusija ovim forumom želi da dokaže da je svet i dalje spreman da posluje sa njom, ignorišući pritiske Zapada. Ali, ruska javnost, tradicionalno skeptična prema preteranom optimizmu državnih medija, svesna je da se stabilna budućnost, koja se pominje u sloganu foruma, ne gradi samo potpisivanjem ekonomskih ugovora, već pre svega sposobnošću da se zaštiti sopstveno nebo. Petak i najavljeno Putinovo obraćanje pokazaće da li Kremlj ima adekvatan strateški odgovor na ove „vatrene“ čestitke iz Kijeva, ili će se sve završiti na još jednoj rundi standardne političke retorike.

