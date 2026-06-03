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Pao helikopter britanske Kraljevske mornarice: Poginula tri vojnika

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/WPVI-TV/6ABC via AP ||

U padu helikoptera britanske Kraljevske mornarice rano jutros u Devonu, poginula su tri pripadnika mornarice, saopštila je danas Kraljevska mornarica.

"Sa dubokom tugom možemo da potvrdimo da su tri pripadnika Kraljevske mornarice poginula tokom vežbe helikoptera", navodi se u saopštenju koje prenosi Skaj njuz.

Načelnik mornarice, general Gvin Dženkins je kazao da se tokom vežbe srušio helikopter "Merlin Mk4".

"Znam da će ovo biti veliki šok za sve u našoj pomorskoj zajednici i izražavam najdublje saučešće porodicama, prijateljima i voljenima koje je pogodila ova tragedija. Istraga je u toku, a dodatne informacije biće blagovremeno dostavljene", kazao je Dženkins.

Mornarica je saopštila da se pad dogodio neposredno pre 4 sata jutros.

U blizini Devona nalaze se dve baze britanske Kraljevske mornarice za helikoptere.

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#Britanska mornarica

#Helikopter

#Smrt

#Tragedija

#vojnici

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