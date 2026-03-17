STIŽE GOSPODAR NEBA I PAKLA! Britanski 'Zmaj' uplovio u Mediteran: Najmoćnija zver Londona kreće na Iran – Sprema se neviđeni udar! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Andrew Matthews ||

Istočni mediteran pod opsadom: Jutros je u vode blizu Kipra uplovio hms Dragon, ponos britanske kraljevske mornarice.

Ovaj razarač nije stigao na izlet – on je odgovor na drzak napad iranskim dronom na bazu akrotiri koji je zapalio region prvog marta.

Vazdušni štit koji niko ne probija

Hms Dragon je opremljen sistemima koji „vide” sve što leti u krugu od stotine kilometara. Britanci su ga poslali po hitnom postupku – umesto šest nedelja, spakovali su ga za samo šest dana! evo šta treba da znate:

Zver od čelika: Brod nosi sea viper rakete koje su projektovane da obaraju sve, od krstarećih raketa do rojeva iranskih dronova.

Osveta za akrotiri: London ne prašta napad na svoju suverenu bazu na Kipru; dolazak „zmaja” je jasna poruka teheranu da je nebo iznad kipra sada zatvorena zona.

Helikopteri ubice: Na palubi su i specijalne wildcat letelice koje su već dokazale da mogu da „skidaju” dronove kao od šale.

Panika u teheranu?

Dok se „zmaj” pozicionira, analitičari kažu da je ovo ključni potez koji sprečava da se rat proširi na kipar i šire. Gibraltarski moreuz je drhtao dok je ova grdosija prolazila, a snimci sa lica mesta već obilaze svet.

Autor: D.S.

#Britanska mornarica

#HMS Dragon

#Iran

#Kipar

#Mediteran

#Velika Britanija

#istočni mediteran

#napad dronovima

#pvo odbrana

#raf akrotiri

#vojna eskalacija

