HOĆE LI KONAČNO STATI RAT IZRAELA I HEZBOLAHA? Marko Rubio se oglasio povodom tajnih pregovora u Vašingtonu!

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da se nada da će tekući sastanak libanskih i izraelskih zvaničnika u Vašingtonu, na kojem se razgovara o mirovnom planu, imati za rezultat zajedničku izjavu i akcioni plan.

Najnovija, četvrta runda razgovora, koja je usmerena na okončanje borbi između Izraela i militantnog proiranskog pokreta Hezbolah u Libanu, i postizanje dugoročnog mira, počela je juče i trebalo bi da se završi danas, prenosi Rojters.

Pregovori dve zemlje, koje inače nemaju diplomatske odnose i koje su zvanično u ratu još od 1948. godine, nastavljeni su u američkom Stejt departmentu.

Podsetimo, Izrael je pokrenuo napade na Hezbolah početkom marta, kada je ta militantna grupa u znak podrške Iranu počela da ispaljuje rakete i dronove na Izrael.

Napadi, čije su mete u početku bile na jugu Libana i u južnim predgrađima Bejruta, koji važe za uporišta Hezbolaha, kasnije su se proširili i na druge oblasti u Libanu, a Izrael je u međuvremenu pokrenuo i ograničenu kopnenu operaciju u toj zemlji.

Autor: D.S.