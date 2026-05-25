Američki državni sekretar Marko Rubio stiže u Jermeniju

Američki državni sekretar Marko Rubio doputovaće sutra, 26. maja, u zvaničnu posetu Jermeniji, saopštilo je jermensko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ova poseta dolazi u trenutku kada Jerevan intenzivno radi na jačanju veza sa zapadnim partnerima i produbljivanju strateškog partnerstva sa Sjedinjenim Državama.

Prema zvaničnom protokolu, domaćin američkom državnom sekretaru biće jermenski ministar spoljnih poslova Ararat Mirzojan. Nakon bilateralnog sastanka iza zatvorenih vrata, Mirzojan i Rubio će potpisati niz važnih dokumenata koji bi trebalo da unaprede saradnju dveju zemalja u ključnim oblastima.

Posle potpisivanja sporazuma, dvojica zvaničnika će se obratiti medijima, a jermenski šef diplomatije će održati i konferenciju za novinare na kojoj će izneti više detalja o postignutim dogovorima.