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Tramp: Prekid vatre na Bliskom istoku je, u stvari, 'umerenija pucnjava'

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Američki predsednik Donald Tramp opisao je prekid vatre na Bliskom istoku kao "umerenija pucnjava".

Tramp je tako odgovorio na pitanje novinara protekle noći kako bi definisao prekid vatre između Izraela i Libana, preneo je Skaj njuz.

"U tom delu sveta, prekid vatre je kada se puca umerenije", rekao je Tramp.

Nekoliko osoba ranjeno je jutros u izraelskom napadu dronom koji je pogodio vozilo na putu Zefta-Kfarva u južnom Libanu, javila je libanska Nacionalna novinska agencija (NNA).

Napad je izveden nakon što su Izrael i Liban postigli dogovor o obustavi sukoba uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država tokom razgovora u Vašingtonu.

Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana

Libanski državni mediji su naveli da su izraelski dronovi jutros izveli više napada na različitim lokacijama na jugu zemlje, prenela je Al Džazira.

Prema objavljenom sporazumu, primirje je uslovljeno time da Hezbolah u potpunosti prekine vatru i povuče svoje operativce iz oblasti južno od reke Litani, dok bi libanska vojska trebalo da preuzme punu kontrolu nad tim područjima.

Za sada nije jasno kako će biti sprovedene predviđene bezbednosne zone, niti da li će Hezbolah prihvatiti uslove sporazuma.

Autor: Marija Radić

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