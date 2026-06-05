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Majka (15) pokušala da baci bebu sa balkona, pa da je zadavi: Tragediju sprečila hrabra radnica

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Majka (15) iz istočne Slovačke osumnjičena je za pokušaj ubistva svog petomesečnog sina nakon što je, prema navodima policije, pokušala da ga baci sa balkona, a potom i da ga zadavi.

Tragedija je izbegnuta zahvaljujući brzoj reakciji zaposlene u centru za decu i porodice, koja je uspela da zaštiti bebu i pozove policiju.

Drama se odigrala u ustanovi u kojoj je tinejdžerka bila smeštena zajedno sa svojim sinom. Prema informacijama slovačke policije, devojka je izašla na balkon na prvom spratu držeći dete u naručju, a zatim ga uhvatila za nogu i podigla naopako iznad ograde.

"Držala je dete okrenuto glavom nadole prema ogradi balkona i pretila da će ga pustiti", izjavila je portparolka policije Lenka Ivanova.

Prava drama tek je usledila nakon što se majka vratila u sobu. Prema navodima istrage, tada je pokušala da zadavi bebu, ali je zaposlena u ustanovi ostala pribrana i uspela da spreči najgori mogući ishod.

Odmah nakon incidenta pozvana je policija, čiji su pripadnici brzo stigli na lice mesta i savladali maloletnicu. Nakon sprovedenih procedura, smeštena je u policijski pritvor.

Srećom, petomesečni dečak nije zadobio povrede i trenutno se nalazi na sigurnom, u hraniteljskoj porodici.

Motiv ovog jezivog čina za sada nije poznat. Stručnjaci smatraju da bi odgovore mogla dati psihijatrijska i psihološka veštačenja koja će biti deo istrage.

"Moguće je da se radi o ozbiljnom psihičkom poremećaju, ali će detaljna veštačenja pokazati šta je dovelo do ovakvog ponašanja", navela je psihijatrica Danica Cajsova.

Zbog težine slučaja, istragu je preuzelo Odeljenje kriminalističke policije u Košicama. Protiv petnaestogodišnjakinje pokrenut je krivični postupak zbog pokušaja teškog ubistva.

Za ovo krivično delo u Slovačkoj je zaprećena kazna zatvora do 20 godina, ali se u slučaju maloletnih počinilaca maksimalna kazna umanjuje za polovinu.

Autor: S.M.

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