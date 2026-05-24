Ubijen napadač na Belu kuću: Poznato gde je bio Tramp kada su odjeknuli pucnji

Osumnjičeni za pucnjavu u blizini Bele kuće preminuo je nakon što su ga upucali policijski službenici, prema navodima američke Tajne službe (USSS).

USSS je saopštila da je muškarac prišao bezbednosnom punktu Bele kuće nešto posle 18 časova po lokalnom vremenu, izvukao oružje iz torbe i počeo da puca na službenike.

"Policija Tajne službe uzvratila je vatru pogodivši osumnjičenog, koji je prevezen u lokalnu bolnicu gde je proglašen mrtvim", rekao je Entoni Guljelmi, šef komunikacija USSS-a.

Kako je naveo, tokom pucnjave jedan prolaznik je takođe pogođen hicima.

U ovom trenutku nije jasno da li je prolaznik pogođen početnom pucnjavom osumnjičenog ili tokom naknadne razmene vatre. Naveli su da policajci koji su učestvovali nisu povređeni i da je incident još pod istragom.

Šest visokih zvaničnika policije upoznatih sa slučajem identifikovalo je osumnjičenog kao Nasirea Besta. Prema navodima, od ranije je poznat policiji, a pet visokih policijskih zvaničnika reklo je da je imao istoriju problema sa mentalnim zdravljem.

Donald Trump, koji se u trenutku incidenta nalazio u Beloj kući, objavio je na Truth Social zahvalnost uključenim službenicima za njihovu „brzu i profesionalnu akciju“ protiv napadača, za kojeg je rekao da je „imao nasilnu prošlost i moguću opsesiju najdragocenijom građevinom naše zemlje“.

Novo saopštenje usledilo je nakon što je NBC News objavio da je njihov tim novinara iz Bele kuće čuo između 20 i 30 pucnjeva dok su se nalazili na severnom travnjaku oko 18.04 po lokalnom vremenu.

Starija dopisnica ABC News-a iz Bele kuće Selina Vang podelila je video na mreži X koji prikazuje kako se sklanja dok se u blizini čuju ono što izgleda kao pucnjava. Vang i drugi novinari koji su bili blizu mesta događaja sprovedeni su u salu za konferencije za medije Bele kuće od strane agenata Tajne službe dok je zgrada bila pod blokadom, pre nego što su restrikcije ukinute oko 40 minuta kasnije.

Policijska traka postavljena je preko trotoara gde je došlo do pucnjave, a službenici USSS-a postavili su desetine narandžastih markera za dokaze na tlo.

Takođe su viđeni medicinski materijali, uključujući ono što izgleda kao ljubičaste hirurške rukavice i setovi koje obično koristi hitna medicinska pomoć.

Predsednik Tramp je prvobitno planirao da vikend provede u svom golf klubu u Nju Džerziju, ali je u petak promenio planove i odlučio da ostane u Beloj kući.

Bilo je tri pokušaja atentata na predsednika u poslednje dve godine - u Батleru u Pensilvaniji, na njegovom golf terenu na Floridi i u hotelu Washington Hilton.

Dopisnik Sky News-a iz SAD Dejvid Blevins rekao je: „Organi reda su u stanju visoke pripravnosti u gradu, ali činjenica da je Bela kuća ponovo stavljena pod blokadu zbog još jednog incidenta sa pucnjavom pokrenuće nova pitanja o bezbednosti predsednika.“

Autor: S.M.