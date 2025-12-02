AKTUELNO

OGLASIO SE NAPADAČ KOJI JE PUCAO NA VOJNIKE KOD BELE KUĆE: Ovo je njegova skandalozna izjava o pucnjavi

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Osumnjičeni za pucnjavu na dvoje pripadnika američke Nacionalne garde u blizini Bele kuće izjasnio se danas da nije kriv, tokom pojavljivanja na suđenju putem video-snimka.

Osumnjičeni Rahmanulah Lakanval (29) se putem video-snimka iz bolničkog kreveta pojavio u sudnici i rekao da nije kriv po optužbama za ubistvo prvog stepena i napad, prenosi AP.

Jedan vojnik kritično i dalje

Lakanvalov advokat je sudu u njegovo ime podneo pisanu izjavu kojom odbacuje krivicu.

Lakaval je prošlog meseca otvorio vatru na vojnike pred Belom kućom, a tokom incidenta je i sam ranjen, nakon čega je hospitalizovan.

Protiv njega je podignuta optužnica za ubistvo prvog stepena, pošto je pripadnica Nacionalne garde Zapadne Virdžinije Sara Bekstrom (20) podlegla ranama.

U napadu kod Bele kuće je ranjen i gardista Endru Vulf, koji je i dalje u kritičnom stanju.

Autor: Iva Besarabić

