AMERIKA DONELA ODLUKU: Obustavlja se izdavanje viza i azila posle pucnjave blizu Bele kuće! Od sada će proveravati sve strance

SAD su obustavile sve odluke o azilu dok se osumnjičeni za pucnjavu na pripadnike Nacionalne garde suočava se s optužbom za ubistvo.

Administracija predsednika Donalda Trampa obustavila je sve odluke o azilu i pauzirala izdavanje viza osobama koje putuju sa avganistanskim pasošima, nekoliko dana nakon pucnjave u blizini Bele kuće u kojoj je jedna pripadnica Nacionalne garde ubijena, a drugi pripadnik teško ranjen.

Istraga se nastavlja, a osumnjičeni je 29-godišnji avganistanski državljanin koji je sarađivao sa CIA tokom rata u Avganistanu sada se suočava s optužbama, uključujući ubistvo prvog stepena.

Muškarac je podneo zahtev za azil tokom Bajdenove administracije, a odobren mu je ove godine pod Trampom, saopštila je organizacija koja pomaže u preseljenju Avganistanaca koji su sarađivali sa SAD.

Trampova administracija je iskoristila pucnjavu da najavi pooštravanje politika legalne imigracije, uključujući pauziranje ulazaka iz pojedinih siromašnijih zemalja i reviziju azila datih Avganistancima i drugim migrantima koji se već nalaze u SAD.

Pripadnica Nacionalne garde Sara Bekstrom (20) preminula je nakon pucnjave u sredu, dok je narednik Endru Vulf (24) hospitalizovan i u kritičnom je stanju.

Oboje su bili raspoređeni u sklopu misije borbe protiv kriminala u Vašingtonu, koju je naredio Donald Tramp. Predsednik SAD je takođe rasporedio ili pokušao da rasporedi pripadnike Nacionalne garde u druge gradove u okviru svojih masovnih deportacionih planova, ali se suočio sa sudskim izazovima.

Kancelarija državne tužiteljke Džanine Piro saopštila je da se Rahmanulah Lakanval suočava i sa dve optužbe za napad s namerom ubistva. U intervjuu za "Foks njuz" navela je da će "uslediti još mnogo optužbi".

Tramp je pucnjavu nazvao "terorističkim napadom" i kritikovao Bajdenovu administraciju što je omogućila ulazak Avganistancima koji su sarađivali sa američkim snagama.

Direktor Službe za državljanstvo i imigraciju SAD, Džozef Edlou, objavio je na platformi Iks da će odluke o azilu biti pauzirane "dok ne budemo sigurni da je svaki stranac ispitan i proveren u najvećoj mogućoj meri".

Stručnjaci ističu da SAD već imaju izuzetno rigorozne sisteme provere azilanata, a zaostaci u obradi zahteva postoje godinama i pogoršani su tokom Trampove administracije.

Državni sekretar Marko Rubio objavio je da je pauzirano i izdavanje viza "svim osobama koje putuju sa avganistanskim pasošima".

- Oni koriste jednog nasilnog pojedinca kao izgovor za politiku koju već dugo planiraju, pretvarajući sopstvene obaveštajne propuste u opravdanje za kažnjavanje čitave zajednice i veterana koji su im služili - rekao je predsednik organizacije #AfghanEvac, Šon Van Dajver.

Osumnjičeni - Život u SAD i prošlost u Avganistanu

Lakanval je živeo u Belingemu u saveznoj državi Vašington sa suprugom i petoro dece, rekla je njegova bivša stanodavka Kristina Vidman.

Komšija Mohamed Šerzad rekao je da je Lakanval bio tih, uljudan i da je slabo govorio engleski. Naveo je da je teško nalazio posao i da je "nestao" pre dve nedelje.

Tokom leta kratko je radio kao nezavisni kurir za Amazon Fleks, saopštila je kompanija. Istražioci sprovode naloge za pretres u saveznoj državi Vašington i drugim delovima zemlje.

Lakanval je u SAD ušao 2021. godine kroz program "Operation Allies Welcome", koji je preseljavao Avganistance nakon povlačenja SAD pred naletom talibana.

Podneo je zahtev za azil tokom Bajdenove administracije, a azil mu je odobren ove godine pod Trampovom administracijom, saopštila je organizacija #AfghanEvac.

Prema rečima njegovog rođaka iz istočne provincije Host, koji je tražio da ostane anoniman, Lakanval je služio u jedinici CIA u Avganistanu poznatoj kao "Zero Units" u provinciji Kandahar.

Počeo je kao obezbeđenje 2012. godine, da bi kasnije postao vođa tima i specijalista za GPS.

Bekstrom je pristupila vojsci 2023. godine nakon završetka srednje škole i služila je u 863. vojno-policijskoj četi Nacionalne garde Zapadne Virdžinije.

- Pokazivala je liderstvo, posvećenost i profesionalizam - navela je garda, dodajući da se dobrovoljno prijavila za raspoređivanje u Vašington.

Autor: D.Bošković