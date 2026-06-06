Ukrajinska vojska je tokom noći 6. juna, prema navodima medija, izvela opsežne napade na više ruskih regiona, gađajući brojne ciljeve, uključujući istorijski lučki grad Kronštat u blizini Sankt Peterburga.

Navodni napad dogodio se uoči završnog dana Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, godišnjeg ekonomskog skupa koji se održava u rodnom gradu ruskog predsednika Vladimira Putina, dok rastu zabrinutosti za bezbednost velikih ruskih gradova.

Thick black smoke can once again be seen rising from the Kronstadt Marine Plant and Naval Base near St. Petersburg in Northwestern Russia, following reports of a Ukrainian drone attack against the base, with this occurring only a few days after the Boikiy, a Steregushchiy-class… pic.twitter.com/rx5ZWMRR5Y — OSINTdefender (@sentdefender) 06. јун 2026.

Lokalni stanovnici prijavili su da su videli oblake dima kako se uzdižu iz područja oko Kronštatskog pomorskog zavoda, ruskog vojnog brodogradilišta udaljenog oko 30 kilometara od Sankt Peterburga, preneli su ruski Telegram kanali.

Tačna lokacija udara nije odmah bila poznata. Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju dronove kako preleću grad neposredno pre prijavljenog napada.

katsaps report more drone activity over #Leningrad region, claiming explosions near #Kronstadt again 😈 pic.twitter.com/ULXv2kOvgk — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) 06. јун 2026.

Najnoviji napad na ovaj region usledio je samo nekoliko dana nakon što su ukrajinske snage u ranim jutarnjim satima 3. juna pogodile Naftni terminal u Sankt Peterburgu u Lenjingradskoj oblasti. Taj napad dogodio se u trenutku kada su zvanice pristizale na Ekonomski forum 2026. godine.

Prijavljeni napadi deo su šire operacije usmerene na više ruskih regiona, pri čemu su mete bili različiti objekti naftne infrastrukture.

Ukrainian drones attacked Leningrad Oblast and St. Petersburg once again.



In the city of Lebyazhye, drones struck a warehouse of the 15th Arsenal of the Russian Navy. Strong secondary detonations of ammunition were heard.



In the city of Kronstadt, the Kronstadt Naval Base was… pic.twitter.com/zfEySvnOpO — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) 06. јун 2026.

Fotografije i video-snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju požar u skladištu nafte u gradu Ust-Labinsk.

Takođe se navodi da je pogođena lučka infrastruktura u Marijupolju, gde se na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi gust crni dim koji se uzdiže iznad luke.

Ukraine’s overnight drone campaign hit multiple targets deep inside Russia: a major oil depot in Ust-Labinsk is burning across 5,000 m², explosions and fires were reported at the port of Mariupol, a strike reportedly hit the Kronstadt Marine Plant, and blasts were heard in St.… pic.twitter.com/ypPcqJw8Ac — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 06. јун 2026.

Dim je primećen i iznad objekta u mestu Lebjažje u Lenjingradskoj oblasti, iako cilj napada nije odmah bio poznat.

Tokom noći, više regiona na zapadu Rusije i teritorije pod ruskom kontrolom izdale su upozorenja na vazdušnu opasnost zbog ukrajinskih dronova koji su navodno leteli iznad tih područja.

En attendant...



🔥 Pas seulement Oust-Labinsk et Kronstadt : dans Marioupol occupée, un avion atterrit dans le port, et une épaisse fumée le surplombe.

Vent de Crimée pic.twitter.com/gvqUAVo6mJ — Lotto*6*6 (@Seydoux37652197) 06. јун 2026.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je iznad Rusije oboreno 376 dronova. Eksplozije su prijavljene iznad Uzlovaje u Tulskoj oblasti i Sevastopolja na Krimu. Aktivnosti protivvazdušne odbrane zabeležene su i u blizini grada Sočija.

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin izjavio je da je najmanje 12 dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prestonici. Ukrajinska vojska za sada nije komentarisala napad.

BREAKING: Massive drone attacks reported in Russia. Explosions heard in St. Petersburg and Kronstadt. Oil base in Krasnodar Krai on fire after Ukrainian UAV strikes. More video shows attacks on oil sites. https://t.co/25MjVKsrrm pic.twitter.com/IrJsguMfgQ — Inside the conflict (@InsidConflict) 06. јун 2026.

Ukrajina se sve više oslanja na domaće dronove za napade na ciljeve duboko unutar Rusije, posebno na objekte povezane sa preradom nafte, logistikom i vojnom proizvodnjom, koji imaju važnu ulogu u podršci ruskim ratnim naporima.

St. Petersburg #SPIEF '2026.

Kronstadt. The moment of impact at the port and the military plant. pic.twitter.com/sPUAwwNYbr — ꑭOstap Vyshnya 🇺🇦 (@VyshnyaOstap) 06. јун 2026.

Najnoviji ukrajinski napadi usledili su nakon što je Putin 5. juna odbacio otvoreno pismo predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, u kojem je pozvao na hitno obnavljanje mirovnih pregovora.

Autor: Jovana Nerić