Uprkos nezapamćenom ekonomskom i političkom pritisku, otvorenim pretnjama i masovnim kampanjama dezinformisanja koje su diktirane direktno iz Kremlja, proevropski kurs Jermenije je opstao.

Na parlamentarnim izborima koji su prerasli u pravi politički triler, partija „Građanski ugovor“ premijera Nikola Pašinjana odnela je ključnu pobedu. Osvojivši bezmalo pedeset odsto glasova, tačnije četrdeset devet zarez osamdeset jedan odsto, ova stranka je osigurala stabilnu većinu u parlamentu i jasan mandat za nastavak evrointegracija.

Sa druge strane, proruska koalicija „Alijansa Jermenija“ ostala je daleko iza, sa nešto više od dvadeset tri odsto podrške. Dok zvanični rezultati iz Jerevana potvrđuju novi smer zemlje, ruski Telegram kanali i režimski mediji u Moskvi grčevito odbijaju da priznaju poraz. Pokušavajući da umanje uspeh vladajuće stranke, oni uporno plasiraju narativ da Pašinjan nema legitimitet jer formalno nije prešao polovinu ukupnih glasova, svesno ignorišući specifičnosti jermenskog izbornog sistema koji pobedniku garantuje stabilnu skupštinsku većinu.

Ekonomska blokada i pretnje intervencijom

Nedeljama pre nego što su birači izašli na glasačka mesta, Moskva je primenila dobro poznati arsenal ucena. Preko noći je aktiviran ekonomski embargo na ključne jermenske izvozne adute – zabranjen je uvoz cveća, mineralne vode, čuvenog jermenskog konjaka, kao i svežeg voća i povrća. Iz Kremlja su stizale neskrivene političke pretnje, a postojali su i operativni planovi za organizovano dovoženje birača iz Rusije kako bi se veštački preokrenula volja naroda na terenu.

Ovaj agresivni pokušaj preuzimanja kontrole nad sudbinom Jermenije doživeo je spektakularan fijasko. Time je nastavljen niz ruskih geopolitičkih poraza koji su ranije zabeleženi u Rumuniji i Moldaviji, a ako se tome doda i prošlogodišnji gubitak uticaja u Siriji, očigledno je da moć Moskve ubrzano bledi. Više od pedeset lokalnih internet portala, pokretanih veštačkom inteligencijom, neumorno je izveštavalo o situaciji u gradovima širom zemlje, uspešno razbijajući medijsku blokadu. Istovremeno, na platformi TikTok pokrenut je pravi talas sa više od petsto video-snimaka koji su za samo dve nedelje privukli preko pet miliona pregleda. Informacije o manipulacijama i pritiscima širile su se i preko Telegrama, gde je zabeleženo više od sedamsto hiljada pregleda.

Konačni pečat na ovu istorijsku prelomnu tačku stavila je Centralna izborna komisija Jermenije objavljivanjem zvaničnih rezultata sa svih dve hiljade i pet biračkih mesta. Izlaznost je dostigla rekordnih pedeset osam zarez devedeset sedam odsto, što odražava ogromnu mobilizaciju građana.

Prema zvaničnim podacima izborne komisije, Pašinjanov „Građanski ugovor“ osvojio je četrdeset devet zarez osamdeset jedan odsto glasova, obezbedivši većinu sa šezdeset jednim mandatom u parlamentu. Glavni opozicioni blok, proruska koalicija „Snažna Jermenija“ koju predvodi Samvel Karapetjan, zauzela je drugo mesto sa dvadeset tri zarez dvadeset devet odsto glasova. Savez „Alijansa Jermenija“ bivšeg predsednika Roberta Kočarjana završio je na trećoj poziciji sa devet zarez devedeset četiri odsto podrške, dok je partija „Prosperitetna Jermenija“ jedva prešla izborni prag sa tačno četiri odsto glasova. Ovakav ishod poslao je jasnu i nedvosmislenu poruku da hibridne operacije gube bitku pred suverenom željom naroda za slobodom i evropskom budućnošću.

Autor: A.A.