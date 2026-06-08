Evropska komisija ove nedelje završava rad na 21. paketu sankcija Rusiji

Evropska komisija će tokom ove nedelje privesti kraju rad na 21. paketu sankcija protiv Ruske Federacije, potvrdila je glavna portparolka ove institucije Paula Pinjo (Paula Pinho).

Nakon završetka priprema u Komisiji, zvanični predlog mera biće prosleđen Savetu Evropske unije na usvajanje. Prema informacijama koje prenose evropski mediji, cilj država članica je da se ovaj paket konačno odobri do 15. jula, kako bi se rokovi uskladili sa predstojećim ažuriranjem gornje granice cene ruske nafte.

Prema preliminarnim najavama diplomatskih izvora, novi paket ograničenja biće primarno usmeren na suzbijanje transporta ruske nafte. Planirano je da se na restriktivnu listu doda još oko 20 tankera iz takozvane „flote u senci“, koje Moskva koristi za zaobilazak utvrđenih zapadnih finansijskih ograničenja. Pored toga, Brisel priprema nove ekonomske zabrane za privredne sektore koji i dalje obezbeđuju ključne prihode za nastavak ruskih vojnih aktivnosti u Ukrajini.

Predlog takođe uključuje i nastavak mera protiv najvišeg rukovodstva Ruske pravoslavne crkve, uključujući patrijarha Kirila. Raniji pokušaji da se poglavar RPC nađe na listi sankcija bili su blokirani zbog protivljenja pojedinih vlada unutar Unije, ali se ovaj predlog sada ponovo nalazi na stolu pregovarača.

Novi predlog Evropske komisije direktno se nadovezuje na prethodne mere Brisela, nakon što je 22. aprila odobren 20. paket sankcija. Taj prethodni paket opisan je kao najobimniji u poslednje dve godine, a obuhvatio je restrikcije u oblastima energetike, finansijskih usluga i trgovine. Sadašnje aktivnosti u Briselu pokazuju jasnu nameru da se zatvore preostale logističke i pravne praznine koje Moskva koristi na međunarodnom tržištu, sa fokusom na smanjenje energetskih prihoda pre letnjeg usklađivanja cena nafte.

Autor: Pink.rs