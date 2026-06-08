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Otac ubio sinove blizance, a onda sebe: Užas u Kaliforniji (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Larry Valenzuela/The Fresno Bee via AP ||

Kalifornijska zajednica je potresena nakon što su otac i njegovi desetogodišnji sinovi blizanci pronađeni mrtvi u sumnjivom ubistvu i samoubistvu, saopštila je policija.

Kalifornijska zajednica je potresena nakon što su otac i njegovi desetogodišnji sinovi blizanci pronađeni mrtvi u sumnjivom ubistvu i samoubistvu, saopštila je policija.

Neidentifikovani muškarac, za koga se veruje da je u četrdesetim godinama, pucao je u svoje sinove u kući u Kanoga Parku, oko 25 minuta od Los Anđelesa, u nedelju oko 19,15 časova po lokalnom vremenu, pre nego što je okrenuo pištolj na sebe, saopštile su vlasti, prenosi Daily Mail.

Majka dečaka, čije ime nije objavljeno, rekla je policiji da je čula dva pucnja i otišla u spavaću sobu da vidi šta se dešava, saopštila je policija. Tada je muškarac pucao na nju, ali je promašio. Zatim je usmerio oružje u glavu i povukao obarač.

Veruje se da je njihova smrt rezultat ubistva i samoubistva, prema Policijskoj upravi Los Anđelesa (LAPD).

Na snimku koji je zabeležio ABC7, viđena je slomljena žena kako nekontrolisano plače dok ju je muškarac tešio odmah ispred imanja. Njen identitet nije otkriven. Ostali članovi porodice i prijatelji slomljenog srca stajali su u tišini, pokušavajući da shvate šta se dogodilo.

"To je zaista tužno. Dvoje male dece i tata. To je porodica. Niko to nije zaslužio", rekla je neimenovana žena sa mesta događaja.

Vlasti su satima provele na licu mesta prikupljajući dokaze iznutra i izvan kuće, koja se nalazi direktno preko puta parka Lanark, parka pogodnog za porodice. Dok su mnogi ljudi na licu mesta poznavali porodicu, pojavili su se i potpuni stranci da odaju počast.

"Osećala sam, iako možda nismo videli njihovu porodicu, mislili smo da im je potrebna molitva i razmišljanje, jer, ne znam, poznajem sebe lično, bez obzira da li ih poznajem ili ne, želela bih da se molim za nečije isceljenje i generalno kao osoba, jer je to zaista tužno i ne želim to nikome", rekla je ista žena za medije.

"Srce mi se slama zbog ove porodice jer je ovo tragično. Ovo nikada nikome ne bi trebalo da se desi", rekao je jedan od komšija i dodao:

"Deca nikada nisu imala priliku da imaju život i ne znam zašto otac, ako je imao problema, nije mogao da dobije pomoć. Zašto? Da oduzme živote svoje dece i svoj život. Jednostavno, trenutno nemam reči".

Tragedija se dogodila samo nekoliko nedelja nakon što je još jedna porodica iz Los Anđelesa izgubila živote u ubistvu i samoubistvu za koje se veruje da ga je izvršila majka.

Marin Basmadžijan (29) je pucala i ubila svog muža, Kadžaga Basmadžijana (31), i njihovo dvoje male dece, Aleka i Elu, pre nego što je okrenula pištolj na sebe oko 20 časova po pacifičkom vremenu 27. maja. Policija je požurila u porodičnu kuću u Nort Hilsu, vrednu 833.000 dolara.

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Ostaje nejasno šta je izazvalo smrtonosni incident, ali je komšija sugerisao da je možda posledica postporođajne depresije.

"Toliko je depresivno, toliko je razarajuće za sve. Postporođajna depresija je stvarna“, rekla je Karen Banuelos za Los Anđeles tajms, misleći na to da je Marin rodila svoje drugo dete samo nekoliko dana ranije.

"Da budeš opsednuta da to uradiš? Jednostavno, nemam reči", dodala je.

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Autor: Marija Radić

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